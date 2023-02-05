Кровавых рук не скрыть! Как мир накажет россиян за войну в Украине

Международное сообщество готовится привлечь Россию и ее граждан к ответственности за военные преступления в Украине!

Немецкие специалисты ведут расследование зверств, совершаемых оккупантами на нашей земле.

Соединенные Штаты впервые отдали конфискованные активы российского олигарха Малофеева на восстановление Украины. А Евросоюз приступит к созданию в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии в Украине.

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— Продолжающаяся в Украине российская агрессия не может остаться безнаказанной, — говорит министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

Он заявил, что его страна одобряет предложение Еврокомиссии создать в Гааге Международный центр по расследованию преступлений агрессии в Украине.

О такой инициативе объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из россиян оказался в санкционном списке Украины.