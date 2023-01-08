Киркоров, Симоньян, Петросян и другие пропагандисты смерти — кто оказался в санкционном списке Украины

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие санкции против российских деятелей.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Всего в список попали 119 российских музыкантов, певцов, режиссеров, телеведущих и журналистов, открыто поддерживающих российскую агрессию против Украины.
Вот некоторые фамилии из подсанкционного списка:
Под санкциями оказались и трое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская (имеющая еще паспорта России и Израиля) и футболист Анатолий Тимощук.
Срок применения санкций — десять лет.
Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира, — прокомментировал Зеленский.
Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира, — прокомментировал Зеленский.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил причину введения санкций против российских деятелей.
— 119 российских “пропагандистов смерти” в большом списке санкций… Причина? Прямые или опосредованные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине… — написал он в Twitter.
Победы на поле боя должны идти бок о бок с успешной борьбой на международной политической арене.
Поэтому влияние ограничений должны ощущать не только российские политики или артисты, но и рядовые граждане страны-террориста. Читай, какие санкции способны изменить ситуацию в России.
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