Киркоров, Симоньян, Петросян и другие пропагандисты смерти — кто оказался в санкционном списке Украины

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие санкции против российских деятелей.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Всего в список попали 119 российских музыкантов, певцов, режиссеров, телеведущих и журналистов, открыто поддерживающих российскую агрессию против Украины.

Кто попал в подсанкционный список

Вот некоторые фамилии из подсанкционного списка:

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певица и актриса Ирина Аллегрова ;

; певец Роман Архипов ;

; певец Дмитрий Билан ;

; рок-музыкант Сергей Бобунец ;

; телеведущая Дана Борисова ;

; певец Александр Буйнов ;

; певица Виктория Дайнеко ;

; музыкант Валерий Дидюля ;

; певица Лариса Долина ;

; певец Валерий Кипелов ;

; певец Филипп Киркоров ;

; оперная певица Анна Нетребко ;

; режиссер Никита Михалков ;

; артист-юморист Евгений Петросян ;

; певец Владимир Пресняков ;

; певец Стас Пьеха ;

; певица Пелагея Телегина ;

; журналистка Маргарита Симоньян ;

; певец Михаил Шуфутинский;

певица Анита Цой ;

; телеведущий Леонид Якубович и другие.

Читать по теме Санкции против Московского патриархата — Зеленский рассказал о защите духовной независимости Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Украинской православной церкви.

Под санкциями оказались и трое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская (имеющая еще паспорта России и Израиля) и футболист Анатолий Тимощук.

Срок применения санкций — десять лет.

Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира, — прокомментировал Зеленский.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил причину введения санкций против российских деятелей.

— 119 российских “пропагандистов смерти” в большом списке санкций… Причина? Прямые или опосредованные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине… — написал он в Twitter.

Победы на поле боя должны идти бок о бок с успешной борьбой на международной политической арене.

Поэтому влияние ограничений должны ощущать не только российские политики или артисты, но и рядовые граждане страны-террориста. Читай, какие санкции способны изменить ситуацию в России.

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