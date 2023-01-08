Кіркоров, Сімоньян, Петросян та інші пропагандисти смерті — хто опинився у санкційному списку України

Учора президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти російських діячів.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. Загалом до списку потрапили 119 російських музикантів, співаків, режисерів, телеведучих та журналістів, які відкрито підтримують російську агресію проти України.

Хто потрапив у підсанкційний список

Ось деякі прізвища з підсанкційного списку:

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співачка та акторка Ірина Аллегрова ;

; співак Роман Архіпов ;

; співак Дмитро Білан ;

; рок-музикант Сергій Бобунець ;

; телеведуча Дана Борисова ;

; співак Олександр Буйнов ;

; співачка Вікторія Дайнеко ;

; музикант Валерій Дидюля ;

; співачка Лариса Доліна ;

; співак Валерій Кіпелов ;

; співак Філіп Кіркоров ;

; оперна співачка Ганна Нетребко ;

; режисер Микита Міхалков ;

; артист-гуморист Євген Петросян ;

; співак Володимир Пресняков ;

; співак Стас П’єха ;

; співачка Пелагея Телегіна ;

; журналістка Маргарита Сімоньян ;

; співак Михайло Шуфутинський ;

; співачка Аніта Цой ;

; телеведучий Леонід Якубович та інші.

Читати на тему Санкції проти Московського патріархату — Зеленський розповів про захист духовної незалежності України Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Української православної церкви.

Під санкціями опинились і троє громадян України: телеведуча Жанна Бадоєва, співачка Лоліта Мілявська (яка має ще паспорти Росії та Ізраїлю) та футболіст Анатолій Тимощук.

Термін застосування санкцій — десять років.

Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу, — прокоментував Зеленський.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив причину введення санкцій проти російських діячів.

— 119 російських “пропагандистів смерті” у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні… — написав він у Twitter.

Перемоги на полі бою мають йти пліч-о-пліч з успішною боротьбою на міжнародній політичній арені. Тому вплив обмежень мають відчувати не тільки російські політики чи артисти, а й звичайні громадяни країни-терориста. Читай, які санкції здатні змінити ситуацію в Росії.

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