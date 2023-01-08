Шоу-біз

Кіркоров, Сімоньян, Петросян та інші пропагандисти смерті — хто опинився у санкційному списку України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Січня 2023, 13:00
Санкції проти 119 російських діячів - хто опинився у санкційному списку
Фото: Instagram

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