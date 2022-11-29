Світ

Поки складно, але не смертельно: Гетманцев про те, які санкції здатні змінити ситуацію в Росії

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 18:00
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