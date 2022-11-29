Поки складно, але не смертельно: Гетманцев про те, які санкції здатні змінити ситуацію в Росії

Перемоги на полі бою мають йти пліч-о-пліч з успішною боротьбою на міжнародній політичній арені. Лише за таких умов можна досягти значних результатів у цій війні.

А тому необхідність посилювати санкційний тиск на Росію лише яскравіше майорить на тлі масованих обстрілів та небажання країни-агресора облишити свої загарбницькі плани.

Ми наполягаємо на більш дієвих санкціях: це передусім повна заборона на купівлю російських вуглеводнів та повне відключення від SWIFT.

Саме такою тезою розпочав свою думку голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю для Українських новин.

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Також він зазначив, що варто звернути увагу на те, що в першій половині 2022 року РФ отримувала близько мільярда доларів на день від продажу викопного палива. І замовниками зазвичай були країни Євросоюзу.

Саме тому зараз існує нагальна потреба повністю відмовитись від російських вуглеводнів.

Санкції, застосовані до Росії, не є нищівними.

Крім того, агресор давно готувався до повномасштабного вторгнення та встиг накопичити запас міцності. Також РФ використовує так званий Фонд майбутніх поколінь, якого ще може вистачити на тривалий час ведення бойових дій.

Їм складно, але це не смертельно.

Читати на тему Санкційний зашморг: що ухвалили у восьмому пакеті санкцій проти Росії Про нові санкції проти РФ розповідаємо детально у матеріалі.

Важливо відзначити й досвід Ірану, який вже десятиліття перебуває під санкціями, але навчився їх обходити та виробляти власну дієву зброю. Це лише підтверджує той факт, що обхід санкцій став новим та досить потужним міжнародним бізнесом. А отже настав час це змінити.

Зрозуміло, що люди в Росії не вимруть з голоду від санкцій, і таку мету ми й не ставимо.

— Економічні втрати повинні стимулювати соціальні протиріччя всередині РФ і призвести до зміни влади, — каже Гетманцев.

Тому зараз важлива принциповість країн-партнерів України у питанні санкцій проти Росії та їхня готовність продовжувати цей тиск на агресора, щоб якомога швидше припинити війну.

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що станеться з російською економікою та чи відчувають росіяни вплив санкцій.

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