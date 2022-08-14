“Чому звичайна бабуся з Костроми досі не відчуває впливу санкцій на Росію?”

економіст, інвестиційний банкір, колумніст
Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, як санкції вже зараз впливають на російську економіку та як це змінить життя звичайної пенсіонерки з Костроми.
Насправді, ситуація з російським бюджетом яскраво демонструє, що санкції проти РФ працюють.
Насправді, ситуація з російським бюджетом яскраво демонструє, що санкції проти РФ працюють.
Якщо такі тенденції структурних трансформацій у російській економіці продовжаться, а так і буде, то гроші просто скінчаться. Вже існує дефіцит у бюджеті, але російська влада поки користується накопиченим профіцитом. Далі владі треба буде вигадувати, що робити.
Ця проблема з бюджетом виникла зокрема і через те, що Путін намагається придушити європейські країни, прикручуючи вентиль газу.
Ця проблема з бюджетом виникла зокрема і через те, що Путін намагається придушити європейські країни, прикручуючи вентиль газу.
Навіть на тлі космічних цін на газ, у Росії йде велике недоотримання грошей від продажу енергоносіїв. Це працює приблизно так само, як і санкції.
Росіяни вже відчувають трохи більшу інфляцію та менші заробітки. Проте поки запасу міцності в бюджеті Росії вистачало, щоб пересічні громадяни цього не відчули.
Наприклад, звичайна пенсіонерка Алла з Костроми поки не відчуває дію санкцій, оскільки її чоловіка ще не звільнили з заводу. Держава дотує його роботодавця (той саме завод), щоб зберегти робочі місця.
Тобто поки запасу міцності, жирка у бюджеті Росії, вистачало, щоб Алла з Костроми не відчула дію санкцій.
Однак гроші у бюджеті будуть закінчуватися та російському керівництву доведеться вирішити, що робити з дефіцитом коштів. Тому, якщо уряд вирішить, що потрібно надрукувати гроші, це призведе до девальвації та інфляції рубля. І росіяни це відчують на собі та на цінах.
Якщо російські політики вирішать не друкувати нові гроші, то росіяни почнуть втрачати роботу. Державі не буде з чого робити дотації у завод, на якому працює чоловік Алли. Тому, найімовірніше, він та ще чимало людей втратять роботу.
Люди, які приймають рішення у Москві, вже бачать, чим це все закінчиться через три чи шість місяців.
Люди, які приймають рішення у Москві, вже бачать, чим це все закінчиться через три чи шість місяців.
Навіть самі росіяни прогнозують, що у четвертому кварталі у них буде падіння на 10%. Що буде далі — поки невідомо.
Точно можна сказати, що економіка Росії буде падати та деградувати.
Точно можна сказати, що економіка Росії буде падати та деградувати.
Однак поки залишається питанням, як російська влада буде реагувати на ці виклики та шалений дефіцит у бюджеті.
А українцям поки варто не лише працювати на перемогу, але й думати про майбутнє своєї країни. Читай, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз.
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