“Чому звичайна бабуся з Костроми досі не відчуває впливу санкцій на Росію?”

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, як санкції вже зараз впливають на російську економіку та як це змінить життя звичайної пенсіонерки з Костроми.

Насправді, ситуація з російським бюджетом яскраво демонструє, що санкції проти РФ працюють.

Якщо такі тенденції структурних трансформацій у російській економіці продовжаться, а так і буде, то гроші просто скінчаться. Вже існує дефіцит у бюджеті, але російська влада поки користується накопиченим профіцитом. Далі владі треба буде вигадувати, що робити.

Ця проблема з бюджетом виникла зокрема і через те, що Путін намагається придушити європейські країни, прикручуючи вентиль газу.

Навіть на тлі космічних цін на газ, у Росії йде велике недоотримання грошей від продажу енергоносіїв. Це працює приблизно так само, як і санкції.

Чи відчувають звичайні росіяни вплив санкцій

Росіяни вже відчувають трохи більшу інфляцію та менші заробітки. Проте поки запасу міцності в бюджеті Росії вистачало, щоб пересічні громадяни цього не відчули.

Наприклад, звичайна пенсіонерка Алла з Костроми поки не відчуває дію санкцій, оскільки її чоловіка ще не звільнили з заводу. Держава дотує його роботодавця (той саме завод), щоб зберегти робочі місця.

Тобто поки запасу міцності, жирка у бюджеті Росії, вистачало, щоб Алла з Костроми не відчула дію санкцій.

Однак гроші у бюджеті будуть закінчуватися та російському керівництву доведеться вирішити, що робити з дефіцитом коштів. Тому, якщо уряд вирішить, що потрібно надрукувати гроші, це призведе до девальвації та інфляції рубля. І росіяни це відчують на собі та на цінах.

Якщо російські політики вирішать не друкувати нові гроші, то росіяни почнуть втрачати роботу. Державі не буде з чого робити дотації у завод, на якому працює чоловік Алли. Тому, найімовірніше, він та ще чимало людей втратять роботу.

Люди, які приймають рішення у Москві, вже бачать, чим це все закінчиться через три чи шість місяців.

Що буде з економікою Росії до кінця року

Навіть самі росіяни прогнозують, що у четвертому кварталі у них буде падіння на 10%. Що буде далі — поки невідомо.

Точно можна сказати, що економіка Росії буде падати та деградувати.

Однак поки залишається питанням, як російська влада буде реагувати на ці виклики та шалений дефіцит у бюджеті.

А українцям поки варто не лише працювати на перемогу, але й думати про майбутнє своєї країни. Читай, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз.

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