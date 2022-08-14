Поради

“Чому звичайна бабуся з Костроми досі не відчуває впливу санкцій на Росію?”

Відповідає
Сергій Фурса
Сергій Фурса

економіст, інвестиційний банкір, колумніст

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Серпня 2022, 22:00
Росія і вплив санкцій
Фото: Unsplash

Поради

“Чому звичайна бабуся з Костроми досі не відчуває впливу санкцій на Росію?”
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Сергій Фурса
Сергій Фурса
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