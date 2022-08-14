Советы

“Почему обычная бабушка из Костромы до сих пор не чувствует влияние санкций на Россию?”

Отвечает
Сергей Фурса

экономист, инвестиционный банкир, колумнист

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 августа 2022, 22:00
Росія і вплив санкцій
Фото: Unsplash

Советы

“Почему обычная бабушка из Костромы до сих пор не чувствует влияние санкций на Россию?”
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Сергей Фурса
экономист, инвестиционный банкир, колумнист

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