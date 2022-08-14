“Почему обычная бабушка из Костромы до сих пор не чувствует влияние санкций на Россию?”

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что произойдет с российской экономикой и как санкции повлияют на жизнь обычной пенсионерки из Костромы.

На самом деле, ситуация с российским бюджетом ярко демонстрирует, что санкции против РФ работают.

Если такие тенденции структурных трансформаций в российской экономике продолжатся, а так и будет, деньги просто закончатся. Уже существует дефицит в бюджете, но российские власти пока пользуются накопленным профицитом. Далее России придется решить, что делать.

Эта проблема с бюджетом возникла в том числе из-за того, что Путин пытается “придушить” европейские страны, прикручивая вентиль газа.

Даже на фоне космических цен на газ, в России идет большое недополучение денег от продажи энергоносителей. Это работает примерно также, как и санкции.

Чувствуют ли обычные россияне влияние санкций

Россияне уже чувствуют немного большую инфляцию и меньшие заработки. Однако пока запаса в бюджете России хватало, чтобы рядовые граждане этого не почувствовали.

К примеру, обычная пенсионерка Алла из Костромы не чувствует действие санкций, поскольку ее мужа еще не уволили с завода. Государство дотирует его работодателя (собственно, завод), чтобы сохранить рабочие места.

То есть пока запаса крепкости, жирка в бюджете России, хватало, чтобы Алла из Костромы не ощутила на себе действие санкций.

Однако деньги в бюджете будут заканчиваться и российскому руководству придется решить, что делать с дефицитом средств. Поэтому, если правительство решит, что нужно напечатать деньги, это приведет к девальвации и инфляции рубля. И россияне это ощутят на себе и на ценах.

Если российские политики решат не печатать новые деньги, тогда россияне начнут терять работу. Государству не из чего будет делать дотации в завод, на котором работает муж Аллы. Поэтому, вероятнее всего, он и многие люди потеряют работу.

Люди, принимающие решения в Москве, уже видят, чем это все закончится через три или шесть месяцев.

Что будет с экономикой России до конца года

Даже сами россияне прогнозируют, что в четвёртом квартале у них будет экономическое падение на 10%. Что будет дальше — пока неизвестно.

Точно можно сказать, что экономика России будет падать и деградировать.

Но пока остается под вопросом, как российские власти будут реагировать на эти вызовы и огромный дефицит в бюджете.

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