Пока сложно, но не смертельно: Гетманцев о том, какие санкции способны изменить ситуацию в России

Победы на поле боя должны идти бок о бок с успешной борьбой на международной политической арене. Только при таких условиях можно добиться значимых результатов в этой войне.

Поэтому необходимость усиливать санкционное давление на Россию лишь ярче выделяется на фоне массированных обстрелов и нежелания страны-агрессора отступить от своих захватнических планов.

Мы настаиваем на более действенных санкциях: это, прежде всего, полный запрет на покупку российских углеводородов и полное отключение от SWIFT.

Именно таким тезисом начал свою мысль глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Украинских новостей.

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Также он отметил, что следует обратить внимание на то, что в первой половине 2022 года РФ получала около миллиарда долларов в день от продажи ископаемого топлива. И заказчиками обычно являлись страны Евросоюза.

Поэтому сейчас существует необходимость полностью отказаться от российских углеводородов.

Санкции, примененные к России, не сокрушительны.

Кроме того, агрессор давно готовился к полномасштабному вторжению и успел накопить запас прочности. Также РФ использует так называемый Фонд будущих поколений, которого еще может хватить на длительное время боевых действий.

Им сложно, но это не смертельно.

Читать по теме Санкционная удавка: что приняли в восьмом пакете санкций против России О новых санкциях против РФ подробно рассказываем в материале.

Важно отметить и опыт Ирана, который уже десятилетие находится под санкциями, но научился их обходить и производить собственное действенное оружие. Это лишь подтверждает тот факт, что обход санкций стал новым и мощным международным бизнесом. А значит, настала пора это изменить.

Понятно, что люди в России не вымрут от голода от санкций, и такую цель мы и не ставим.

— Экономические потери должны стимулировать социальные противоречия внутри РФ и привести к смене власти.

Поэтому сейчас важна принципиальность стран-партнеров Украины в вопросе санкций против России и их готовность продолжать это давление на агрессора, чтобы поскорее прекратить войну.

Также ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что произойдет с российской экономикой и ощущают ли россияне влияние санкций.

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