Мир

Пока сложно, но не смертельно: Гетманцев о том, какие санкции способны изменить ситуацию в России

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 ноября 2022, 18:00
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