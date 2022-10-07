Україна

Санкційний зашморг: що ухвалили у восьмому пакеті санкцій проти Росії

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Жовтня 2022, 12:00

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Актуальна карта бойових дій в Україні 7 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
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