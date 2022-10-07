Санкційний зашморг: що ухвалили у восьмому пакеті санкцій проти Росії

Євросоюз остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він запроваджує нові заборони на імпорт — для скорочення доходів Росії, а також обмеження на експорт. Останні позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ще більше ключових компонентів і технологій, а російську економіку — європейських послуг та досвіду. Про це заявили у Єврокомісії.

Ухвалено рішення про встановлення граничної ціни на нафту та нафтопродукти, — повідомляє Денис Шмигаль.

Діятиме заборона на імпорт з РФ напівфабрикатів та іншої сталеварної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінного каміння, кольорових і дорогоцінних металів та деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки сягне щонайменше 7 млрд євро.

Восьмий пакет санкцій проти РФ: детально

Санкції забороняють третім країнам морські перевезення російських нафтопродуктів, якщо вони закуповуються не за встановленим граничним рівнем цін.

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Обмеження торкаються доступу Росії до західних технологій. Зокрема, до імпорту компонентів електроніки, авіатехніки та хімічних речовин. Це унеможливить ефективне функціонування російської військової промисловості.

Також санкції стосуються російської ЦВК, державної компанії Гознак, яка відповідає за друк валюти й офіційних документів, заводу імені Дегтярьова і конструкторського бюро Факел, заводу Авангард і корпорації Іркут, що виготовляють зброю для російських військ.

Санкції торкнулися і 30 фізичних осіб. Серед них більшість — члени окупаційних “адміністрацій” Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти: Чичеріна, Расторгуєв та Газманов, ідеолог Дугін, очільниця ЦВК Росії Памфілова.

Реакція світу на восьмий пакет санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав напад Росії на Україну грубим порушенням безпеки та миру в Європі за останні десятиліття.

Важливо, щоб ми протидіяли цьому нападу, щоб ми не погодилися з тим, що частина сусідньої країни анексована. І ми також не визнаємо всі ці референдуми.

Це він сказав у Празі на першому саміті Європейської політичної спільноти — нового формату співпраці європейських країн. У якому беруть участь 44 держави, від Ісландії до Туреччини. Його мета полягає в об’єднанні європейських лідерів задля зміцнення безпеки, стабільності та процвітання Європи.

На цьому саміті хорватський прем’єр Андрей Пленкович заявив, що для Сербії, яка є кандидатом на вступ до ЄС, настав час припинити “сидіти на двох стільцях” у питанні запровадження санкцій проти Росії.

— Це позиція всього Європейського Союзу. Я думаю, що кожна країна, яка прийде сюди, на цей захід, у цей момент європейської історії, повинна, по-перше, дотримуватись режиму санкцій проти Росії, по-друге, виявити солідарність з Україною.

Сербія може у будь-який час імпортувати будь-яку нафту, окрім як із Росії, доставити її до хорватського порту, а потім перегнати нашою трубопровідною системою до Сербії. Ніяких проблем.

Уникайте зв’язків із Росією!

Долучитися до санкцій і посилити підтримку України закликав країни Організації американських держав і президент Володимир Зеленський.

— Злочини агресії Росії проти нашої держави, масові вбивства мирних жителів на українській землі, примусові депортації, численні випадки катувань та зґвалтувань — усе це неодмінно отримає свої вироки.

Будь ласка, уникайте того, щоб ваші компанії та країни були пов’язані з тими фізичним та юридичними особами в Росії, через яких ця держава здійснює свій терор проти України. Підтримайте санкції проти Росії.

Напередодні в Угорщині, чий уряд займає проросійську позицію, заявили, що домоглися, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідного постачання. Також в екстрених випадках — до морського постачання. А ще домоглися виключення постачання російського ядерного палива з нового санкційного пакета ЄС проти Росії.

Разом з тим на восьмому Саміті голів парламентарів G-20 очільниця української делегації Олена Кондратюк чітко висловилася перед іншими: Україні потрібні партнери, а не посередники. Основні тези з її виступу ми розібрали в іншому матеріалі.

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