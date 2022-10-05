Світ

Змусимо Кремль платити! Країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Жовтня 2022, 15:30
Санкції проти Росії

Більше відео
0:02:47
росіяни тікають за кордон
Такі “брати” нікому не потрібні: як росіяни масово тікають за кордон, щоб не померти на війні
0:05:53
Вступ України до НАТО: чи підтримає альянс швидку процедуру
Зараз м’яч на полі НАТО — перспективи вступу України до Альянсу за прискореною процедурою
0:04:02
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Закон про ленд-ліз для України набув чинності — що це таке та чим допоможе
Реакція України та світу на виступ Путіна 30 вересня 2022 року
Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території
Дивитись більше

Останні відео
0:03:54
Як живуть мешканці звільненого Лимана Донецької області

Крадені автівки й загублені росіянами “лапті” — що відбувається у звільненому Лимані зараз
Санкції проти Росії
Змусимо Кремль платити! Країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії
0:06:41
Обстріл Білої Церкви 5 жовтня - що відомо про атаку дронів Shahed-136
Як українська ППО бореться з дронами Shahed-136 та чи справді їх складніше збивати — Ігнат
0:03:09
Херсонщина
Крок за кроком! ЗСУ підтвердили звільнення восьми селищ на Херсонщині
0:24:48
Маленький волонтер
Шиє екоторбинки та допомагає ЗСУ у свої дев’ять років! Історія маленького волонтера
0:05:07
Виступ Олени Зеленської на Варшавському безпековому форумі
Ви перші зрозуміли, що це війна не тільки проти України — виступ Олени Зеленської на безпековому форумі у Варшаві
0:01:30
Вибухи у Білій Церкві сьогодні
Масові вибухи у Білій Церкві. Росія вдарила по місту з дронів-камікадзе
0:03:43
Чорні запорожці
І голови не підняти! Легендарні Чорні запорожці відверто про обстріли на передовій
Карта бойових дій в Україні 05.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:20
Контрабанда
Примотують готівку до тіла й ховають злитки золота — брудні схеми контрабандистів
Більше відео
Як живуть мешканці звільненого Лимана Донецької області
Читати далі
Крадені автівки й загублені росіянами “лапті” — що відбувається у звільненому Лимані зараз
Обстріл Білої Церкви 5 жовтня - що відомо про атаку дронів Shahed-136
Читати далі
Як українська ППО бореться з дронами Shahed-136 та чи справді їх складніше збивати — Ігнат

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь