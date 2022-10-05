Змусимо Кремль платити! Країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії

Результатом агресії РФ проти України стала її повна ізоляція від цивілізованого світу та обмеження нормальної життєдіяльності громадян Росії. 5 жовтня країни ЄС погодили нові санкції проти РФ після спроби Путіна анексувати нові території України.
Зауважимо, що зараз у Раді Євросоюзу головує Чехія.
Постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс у своєму Twitter повідомив про нові заборони, які чекають на Росію.
8th #Russia sanctions package just approved in ????????Coreper. Includes oil price cap, 7bn EUR worth new import & export bans on steel, wood, machinery, aviation, plastics, chemicals, ban on various services, 35 new individuals & companies involved in war, sham referenda & propaganda. pic.twitter.com/xONO3J1i3h— Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) October 5, 2022
8th #Russia sanctions package just approved in ????????Coreper. Includes oil price cap, 7bn EUR worth new import & export bans on steel, wood, machinery, aviation, plastics, chemicals, ban on various services, 35 new individuals & companies involved in war, sham referenda & propaganda. pic.twitter.com/xONO3J1i3h
Уже завтра про нові санкції проти Росії очікується офіційна публікація у журналі ЄС.
Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко описала позицію країн Європейського Союзу: ніколи не будуть прийняті “референдуми” чи подальша анексія.
— Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми рухалися швидко і рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивних референдумів Путіна, ні будь-якої анексії України. Ми налаштовані й надалі змушувати Кремль платити, — заявила вона.
Разом з економічними ляпасами Росії Європа всіляко допомагає Україні на політичному ринзі: про пришвидшення процедури вступу до ЄС та НАТО читай у нашому матеріалі.
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