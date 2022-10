Змусимо Кремль платити! Країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії

Результатом агресії РФ проти України стала її повна ізоляція від цивілізованого світу та обмеження нормальної життєдіяльності громадян Росії. 5 жовтня країни ЄС погодили нові санкції проти РФ після спроби Путіна анексувати нові території України.

Зауважимо, що зараз у Раді Євросоюзу головує Чехія.

Постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс у своєму Twitter повідомив про нові заборони, які чекають на Росію.

8th #Russia sanctions package just approved in ????????Coreper. Includes oil price cap, 7bn EUR worth new import & export bans on steel, wood, machinery, aviation, plastics, chemicals, ban on various services, 35 new individuals & companies involved in war, sham referenda & propaganda. pic.twitter.com/xONO3J1i3h