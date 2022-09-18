Урсула фон дер Ляєн: впливова політикиня та жінка зі щирим серцем

Підтримка України від політиків інших країн зараз є безпрецедентною. Можна по-різному ставитися до деяких їхніх представників, зокрема — Німеччини та її канцлера Олафа Шольца. Але сьогодні ми поговоримо про політикиню не лише німецького, а світового значення — першою жінкою-головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ця жінка змогла досягти не лише висот на політичній арені, вона також є матір’ю сімох дітей, лікаркою. В контексті України та війни з Росією політикиня зайняла однозначну позицію.

Спочатку була Розі Ладсон

Дитинство Урсули пройшло серед європейської спільноти, членом якої був її батько, Ернст Альбрехт. Його кар’єра стрімко йшла вгору, тож з рідної Бельгії сім’я переїхала до Німеччини, коли доньці було 13 років.

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Її освіта здобувалася у найкращих гімназіях та школах, серед яких — Лондонська школа економіки та політичних наук. Саме у Великій Британії дівчина взяла собі псевдонім Розі Ладсон для навчання.

Ймовірно, це було зроблено з огляду питання безпеки: сім’я Урсули була об’єктом для Фракції Червоної Армії — німецької організації з ліворадикальним та терористичним нахилом.

Тож, взявши прізвище своєї бабусі, дівчина змогла спокійно відучитися та отримати хорошу економічну освіту.

А вже після завершення школи Урсула кардинально змінює вектор свого розвитку — дівчина вступає до Вищої медичної школи Ганновера, сім років навчається та отримує ліцензію на медичну практику. На шостому році навчання вона виходить заміж за лікаря Гайко фон дер Ляєна.

Експертка у справах сім’ї та мати сімох дітей

За рік після одруження — у 1987 році — Урсула вперше стала мамою. А вже до 1999 року у сім’ї було вже семеро дітей.

Попри велику родину, жінка продовжувала активно розвиватися та підійматися кар’єрними сходинками: коли випала можливість переїхати до США та здобути освіту у Стенфордському університеті, вона її не проґавила.

За кілька років родина повернулася в Німеччину — у 2001 році жінка стає магістром громадського здоров’я. Свої знання вона використала під час роботи асистентом-дослідником у відділі епідеміології, соціальної медицини та досліджень у галузі медицини Ганноверської медичної школи.

Паралельно Урсула розвивалася як громадська діячка та політикиня: вступила в партію Християнсько-демократичний союз. Крок за кроком жінка прямувала до посади радниці міської ради міста Зенде: була членкинею Державного комітету соціальної політики в Нижній Саксонії та входила до Робочої групи лікарів національної асоціації.

Урсула фон дер Ляєн очолила депутатську групу ХСД та стала заступницею мера.

Рік за роком Урсулу фон дер Ляєн все більше помічали на політичній арені: у Нижній Саксонії вона була експерткою з питань сім’ї та здоров’я.

Вона працювала у команді Ангели Меркель, а у 2005 році очолила нову комісію ХСД Кар’єра батьків і дітей. Комісія підіймала на розгляд злободенне питання: як жінкам поєднати кар’єру та материнство.

Вже у 2013 році жінка здійснює кар’єрний віраж та стає міністеркою оборони Німеччини. Тоді суспільство не сприйняло призначення Урсули: у жінки навіть не було військового досвіду.

Саме під її керівництвом Збройні сили Німеччини стали такими привабливими для солдатів. До того ж через низку факторів (серед яких — агресивна політика РФ) міністерство почало активно закуповувати зброю.

Україна та Урсула фон дер Ляєн

У 2015 році саме Урсула фон дер Ляєн була проти постачання зброї для України у війні з Росією: ймовірно, вона вірила в те, що це лише розпалить більший вогонь. Міністерка була на боці переговорів між воюючими сторонами.

Через великий вплив на палату, довіру з боку канцлерки та прихильність генсекретаря НАТО, слова Урсули фон дер Ляєн не піддавалася оскарженню.

Проте все змінилося 2022 року. Тепер президентка Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн стала однією з перших, хто підтримав санкції проти Росії. Також політикиня сприяла допомозі українським біженцям у Європі.

Уже в квітні, під час війни, вона вперше відвідала Україну та зустрілася з президентом Зеленським. Переконувала: Україну будуть раді бачити у Єврокомісії.

Згодом вона обговорюватиме й наше членство в ЄС.

Саме Урсула фон дер Ляєн ініціювала матеріальну допомогу для України, а на засіданні Європарламенту президентка у синьо-жовтому вбранні виголосила промову.

Сьогодні у хоробрості є ім’я — і це ім’я Україна. Хоробрість має обличчя — і це обличчя українських чоловіків і жінок, які протистоять російській агресії.

Саме завдяки таким політикам, як Урсула фон дер Ляєн, українці відчувають тил Європи. Безпрецедентну допомогу надають і США — послиня Бріджит Брінк дала ексклюзивне інтерв’ю. Читай його за посиланням.

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