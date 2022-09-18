Урсула фон дер Ляйен: влиятельный политик и женщина с открытым сердцем

Поддержка Украины от политиков других стран сейчас беспрецедентна. Можно по-разному относиться к некоторым их представителям, в частности Германии и ее канцлеру Олафу Шольцу. Но сегодня мы поговорим о политике не только немецкого, но и мирового значения — первой женщине-председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Эта женщина смогла достичь не только высот на политической арене, она также является матерью семерых детей, врачом. В контексте Украины и войны с Россией политик заняла однозначную позицию.
Детство Урсулы прошло среди европейского сообщества, членом которого был ее отец Эрнст Альбрехт. Его карьера стремительно шла вверх, поэтому из родной Бельгии семья переехала в Германию, когда дочери было 13 лет.
Ее образование проходило в лучших гимназиях и школах, среди которых — Лондонская школа экономики и политических наук. Именно в Великобритании девочка взяла себе псевдоним Рози Ладсон для обучения.
Вероятно, это было сделано в целях безопасности: семья Урсулы была объектом для Фракции Красной Армии — немецкой организации с леворадикальным и террористическим уклоном.
Вероятно, это было сделано в целях безопасности: семья Урсулы была объектом для Фракции Красной Армии — немецкой организации с леворадикальным и террористическим уклоном.
Взяв фамилию своей бабушки, девушка смогла спокойно отучиться и получить хорошее экономическое образование.
А уже после окончания школы Урсула кардинально меняет вектор своего развития — девушка поступает в Высшую медицинскую школу Ганновера, семь лет учится и получает лицензию на медицинскую практику. На шестом году учёбы она выходит замуж за врача Гайко фон дер Ляйена.
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Через год после женитьбы — в 1987 году — Урсула впервые стала мамой. А к 1999 году в семье было уже семеро детей.
Несмотря на большую семью, женщина продолжала активно развиваться и подниматься по карьерной лестнице: когда представилась возможность переехать в США и получить образование в Стэнфордском университете, она ее не упустила.
Несмотря на большую семью, женщина продолжала активно развиваться и подниматься по карьерной лестнице: когда представилась возможность переехать в США и получить образование в Стэнфордском университете, она ее не упустила.
Через несколько лет семья снова вернулась в Германию — и в 2001 году женщина становится магистром общественного здоровья. Свои знания она использовала в работе ассистентом-исследователем в отделе эпидемиологии, социальной медицины и исследований в области медицины Ганноверской медицинской школы.
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Параллельно Урсула развивалась как общественный деятель и политик: вступила в партию Христианско-демократический союз. Шаг за шагом женщина шла к должности советницы городского совета Зенде: была членом Государственного комитета социальной политики в Нижней Саксонии и входила в Рабочую группу врачей национальной ассоциации.
Урсула фон дер Ляйен возглавила депутатскую группу ХСД и стала заместителем мэра.
Урсула фон дер Ляйен возглавила депутатскую группу ХСД и стала заместителем мэра.
Год за годом Урсулу фон дер Ляйен все больше замечали на политической арене: в Нижней Саксонии она была экспертом по семье и здоровью.
Она работала в команде Ангелы Меркель, а в 2005 году возглавила новую комиссию ХСД Карьера родителей и детей. Комиссия поднимала на рассмотрение актуальный вопрос: как женщинам соединять карьеру и материнство.
Уже в 2013 году женщина совершает карьерный вираж и становится министром обороны Германии. Тогда общество не приняло назначение Урсулы: у женщины даже не было военного опыта.
Уже в 2013 году женщина совершает карьерный вираж и становится министром обороны Германии. Тогда общество не приняло назначение Урсулы: у женщины даже не было военного опыта.
Однако именно под ее руководством Вооруженные силы Германии стали столь привлекательными для солдат. К тому же из-за ряда факторов (среди которых агрессивная политика РФ) министерство начало активно закупать оружие.
В 2015 году именно Урсула фон дер Ляйен была против поставок оружия Украине в войне с Россией: вероятно, она верила в то, что это разожжет еще больший огонь и виток эскалации. Министр выступала за переговоры между воюющими сторонами.
Из-за большого влияния на палату, доверие со стороны канцлера и приверженность генсекретаря НАТО, слова Урсулы фон дер Ляйен не подвергались оспариванию.
Однако все изменилось в 2022 году. Теперь президент Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен — была одной из первых, кто поддержал санкции против России. Также политик помогла украинским беженцам в Европе.
Уже в апреле, во время войны, она впервые посетила Украину и встретилась с президентом Зеленским. Убеждала: Украину будут рады видеть в Еврокомиссии.
Уже в апреле, во время войны, она впервые посетила Украину и встретилась с президентом Зеленским. Убеждала: Украину будут рады видеть в Еврокомиссии.
Потом она будет обсуждать и наше членство в ЕС.
Именно Урсула фон дер Ляйен инициировала материальную помощь для Украины, а на заседании Европарламента в сине-желтом наряде произнесла речь.
Сегодня у храбрости есть имя — и это имя Украина. Храбрость имеет лицо — и это лицо украинских мужчин и женщин, противостоящих российской агрессии.
Сегодня у храбрости есть имя — и это имя Украина. Храбрость имеет лицо — и это лицо украинских мужчин и женщин, противостоящих российской агрессии.
Именно благодаря таким политикам, как Урсула фон дер Ляйен, украинцы ощущают тыл Европы. Беспрецедентную помощь оказывают и США — посол Бриджит Бринк дала эксклюзивное интервью. Читай и смотри его по ссылке.
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