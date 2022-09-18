Урсула фон дер Ляйен: влиятельный политик и женщина с открытым сердцем

Поддержка Украины от политиков других стран сейчас беспрецедентна. Можно по-разному относиться к некоторым их представителям, в частности Германии и ее канцлеру Олафу Шольцу. Но сегодня мы поговорим о политике не только немецкого, но и мирового значения — первой женщине-председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Эта женщина смогла достичь не только высот на политической арене, она также является матерью семерых детей, врачом. В контексте Украины и войны с Россией политик заняла однозначную позицию.

Сначала была Рози Ладсон

Детство Урсулы прошло среди европейского сообщества, членом которого был ее отец Эрнст Альбрехт. Его карьера стремительно шла вверх, поэтому из родной Бельгии семья переехала в Германию, когда дочери было 13 лет.

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Ее образование проходило в лучших гимназиях и школах, среди которых — Лондонская школа экономики и политических наук. Именно в Великобритании девочка взяла себе псевдоним Рози Ладсон для обучения.

Вероятно, это было сделано в целях безопасности: семья Урсулы была объектом для Фракции Красной Армии — немецкой организации с леворадикальным и террористическим уклоном.

Взяв фамилию своей бабушки, девушка смогла спокойно отучиться и получить хорошее экономическое образование.

А уже после окончания школы Урсула кардинально меняет вектор своего развития — девушка поступает в Высшую медицинскую школу Ганновера, семь лет учится и получает лицензию на медицинскую практику. На шестом году учёбы она выходит замуж за врача Гайко фон дер Ляйена.

Эксперт по делам семьи и мать семерых детей

Через год после женитьбы — в 1987 году — Урсула впервые стала мамой. А к 1999 году в семье было уже семеро детей.

Несмотря на большую семью, женщина продолжала активно развиваться и подниматься по карьерной лестнице: когда представилась возможность переехать в США и получить образование в Стэнфордском университете, она ее не упустила.

Через несколько лет семья снова вернулась в Германию — и в 2001 году женщина становится магистром общественного здоровья. Свои знания она использовала в работе ассистентом-исследователем в отделе эпидемиологии, социальной медицины и исследований в области медицины Ганноверской медицинской школы.

Параллельно Урсула развивалась как общественный деятель и политик: вступила в партию Христианско-демократический союз. Шаг за шагом женщина шла к должности советницы городского совета Зенде: была членом Государственного комитета социальной политики в Нижней Саксонии и входила в Рабочую группу врачей национальной ассоциации.

Урсула фон дер Ляйен возглавила депутатскую группу ХСД и стала заместителем мэра.

Год за годом Урсулу фон дер Ляйен все больше замечали на политической арене: в Нижней Саксонии она была экспертом по семье и здоровью.

Она работала в команде Ангелы Меркель, а в 2005 году возглавила новую комиссию ХСД Карьера родителей и детей. Комиссия поднимала на рассмотрение актуальный вопрос: как женщинам соединять карьеру и материнство.

Уже в 2013 году женщина совершает карьерный вираж и становится министром обороны Германии. Тогда общество не приняло назначение Урсулы: у женщины даже не было военного опыта.

Однако именно под ее руководством Вооруженные силы Германии стали столь привлекательными для солдат. К тому же из-за ряда факторов (среди которых агрессивная политика РФ) министерство начало активно закупать оружие.

Украина и Урсула фон дер Ляйен

В 2015 году именно Урсула фон дер Ляйен была против поставок оружия Украине в войне с Россией: вероятно, она верила в то, что это разожжет еще больший огонь и виток эскалации. Министр выступала за переговоры между воюющими сторонами.

Из-за большого влияния на палату, доверие со стороны канцлера и приверженность генсекретаря НАТО, слова Урсулы фон дер Ляйен не подвергались оспариванию.

Однако все изменилось в 2022 году. Теперь президент Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен — была одной из первых, кто поддержал санкции против России. Также политик помогла украинским беженцам в Европе.

Уже в апреле, во время войны, она впервые посетила Украину и встретилась с президентом Зеленским. Убеждала: Украину будут рады видеть в Еврокомиссии.

Потом она будет обсуждать и наше членство в ЕС.

Именно Урсула фон дер Ляйен инициировала материальную помощь для Украины, а на заседании Европарламента в сине-желтом наряде произнесла речь.

Сегодня у храбрости есть имя — и это имя Украина. Храбрость имеет лицо — и это лицо украинских мужчин и женщин, противостоящих российской агрессии.

Именно благодаря таким политикам, как Урсула фон дер Ляйен, украинцы ощущают тыл Европы. Беспрецедентную помощь оказывают и США — посол Бриджит Бринк дала эксклюзивное интервью. Читай и смотри его по ссылке.

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