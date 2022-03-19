Мир

Один оттенок Олафа Шольца. Какую роль в судьбе Украины играет канцлер Германии

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 марта 2022, 10:30
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