Один оттенок Олафа Шольца. Какую роль в судьбе Украины играет канцлер Германии

Уже почти месяц мы просыпаемся и засыпаем под обращение президента Украины Владимира Зеленского. Параллельно только и успеваем прочесть, с каким количеством мировых лидеров он успел пообщаться. Мы знаем его позицию, она однозначна – победа Украины в войне за свою свободу.

Но так же часто появляются сообщения о том, что Германия снова изменила свое мнение по поводу событий в Украине. Точнее, сомневается ее канцлер. Кто же такой Олаф Шольц и на чьей он стороне — разбирались Вікна.

Кто такой Олаф Шольц и почему его имя так часто мелькает в СМИ

Практически год Олаф Шольц исполняет обязанности канцлера Германии. Хотя, если бы кто-то об этом заговорил еще три года назад, опытные политологи и простые немцы очень бы удивились.

Ничего криминального. Но несмотря на свои достижения в политике у Шольца был имидж “скучного бюрократа”. До выборов Олаф Шольц уже занимал руководящие должности: был сенатором внутренних дел, бургомистром Гамбурга, генеральным секретарем Социал-демократической партии и множество других.

За годы своей политической деятельности он зарекомендовал себя как “холодный” руководитель, который привык выполнять свою работу механически. Немецкие СМИ часто сравнивали его с роботом.

Его рейтинг не был слишком высок перед выборами, но пиар-менеджерам удалось убедить всех, что именно такой лидер просто необходим Германии. Во время кампании они ссылались на опытность и однозначность позиций Шольца.

Однозначна ли позиция Шольца в отношении Украины

Поскольку канцлер Германии занимается не только внутренними делами, но и внешней политикой государства, вопросы касательно Украины поднимались довольно часто во время дебатов и ​​от самих журналистов.

Шольц в своих ответах однозначен и продолжает риторику трехлетней давности. Он всегда осуждал аннексию Крыма и агрессию на Востоке со стороны России.

Однако нынешний канцлер также сохранил свое стремление решить все “проблемы” путем диалога.

Шольц неоднократно заявлял о важности “новой восточной политики” в отношении России.

Впрочем, лидер Германии не учел, что с террористами не ведут переговоры.

В то же время не забывает канцлер и о внутренних вопросах. В своей предвыборной кампании Олаф Шольц неоднократно говорил о важности экономических рычагов и выходе на так называемый черный ноль.

Это значит, что он стремился и стремится сделать так, чтобы расходы Германии могли финансироваться только из бюджетных доходов.

Исходя из этого, отказ от российских энергоносителей и газа — болезненный удар по планам консервативного Шольца. А вопрос мира в Украине и вступление нашего государства в ЕС и НАТО, как небольшой шаг к решению проблемы, может считаться неожиданностью, на которую нынешний канцлер не рассчитывал.

Обращение Зеленского к Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил канцлеру Германии, что за бездействие в критических ситуациях тоже приходит ответственность.

Об этом он заявил 17 марта во время выступления по видеосвязи в немецком Бундестаге, напомнив, что тысячи погибших можно было бы спасти, если не затягивание со стороны Германии.

Вспомнил Владимир Зеленский и о Северном потоке-2, построение которого будет финансировать войну против Украины. На что германская сторона всегда отвечала: это иключительно вопрос экономики.

Таким же принципиальным вопросом был и вопрос вступления Украины в НАТО, что, скорее всего, уберегло бы нас от войны. Однако для немецких политиков и этот вопрос был не ко времени.

И я хочу сказать вам теперь. Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете. И которым ваши потомки будут гордиться. Поддержите нас. Поддержите мир.

Канцлер Германии Олаф Шольц после выступления Владимира Зеленского заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, но исключил военное вмешательство НАТО.

Мы поддерживаем украинцев, которые противостоят российской агрессии, оказывая финансовую поддержку, гуманитарную помощь, также мы предоставляем военное оборудование, – сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия видит возможной только такую помощь Украине.

Сомнения Шольца и призыв не заниматься русофобией

Во времена, когда каждое слово превратилось в пулю, Олаф Шольц своим заявлением выдал российским оккупантам целую обойму.

Канцлер призвал не оскорблять россиян, поскольку, по его мнению, ответственным за войну в Украине является только их кровавый диктатор.

Совершенно недопустимо, когда людей из России оскорбляют или физически нападают на них. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это, – написал Шольц.

Отметим, что украинцам не нужно “разрешение” канцлера Германии, чтобы выразить свое отношение к россиянам. Возмутила наше сообщество именно формулировка и риторика, котороя предусматривает перекладывание вины со 140 млн человек на кого-то другого.

С такими настроениями говорить о будущем после победы Украины будет непросто, поскольку, ссылаясь на заявление Шольца, россияне будут ожидать мгновенного снятия всех санкций.

Но признать свою вину и построить причинно-следственные связи ментально-незрелый народ так и не сможет.

Реакция Украины

На заявление Шольца отреагировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Господин канцлер, вы действительно считаете, что только Путин один убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А российские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ? Не обманывайте сами себя.

Стефанчук также напомнил, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом “я просто выполнял приказ”.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник тоже высказался на этот счет и напомнил, что российское общество своим молчанием сделало себя ответственным за войну в Украине.

Это война России на уничтожение Украины. Точка. Это российские, а не инопланетные летчики бомбят украинские города, убивая женщин и детей.

– Именно молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин – только вершина айсберга.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хоть и не обращался на прямую к Шольцу, но высказался максимально понятно.

– Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет исключительную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то фактически сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует “Z”, поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-х годах, они несут ответственность, даже если были отравлены пропагандой.

Разговор Шольца с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжил придерживаться своего видения разрешения конфликта и снова позвонил Путину. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Разговор длился всего час. Кровавый лидер продолжал лгать, а Шольц призвал к прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического разрешения конфликта как можно скорее.

Однако после этого разговора, как бы там раньше ни высказывался Шольц по поводу россиян и их “неответственности”, спикер Кремля Дмитрий Песков сделал подножку собственной же идеологии и своему народу.

Он заявил, что против постороннего вмешательства и канцлер Германии не должен влезать в дела России, поскольку это касается только российского народа.

Переменчивый Олаф Шольц

Однако говорить о том, что канцлер Германии своими принципами оттягивает победу Украины тоже нельзя. Как оказалось, Шольц готов идти на диалог и о помощи нашему государству.

Так, с начала российской агрессии он уже изменил несколько своих принципиальных решений. Ранее он не скрывал заинтересованности в построении Северного Потока-2, поскольку это дало бы определенную прибыль и новые экономические достижения для Германии.

Однако уже 22 февраля после признания Россией ОРДЛО Олаф Шольц заявил об остановке сертификации Северного Потока-2.

Также канцлер изменил свое мнение касательно поставки оружия в Украину уже на второй день войны. Правда, не без содействия наших польских партнеров в лице главы правительства Польши Матеуша Моравецкого.

Впрочем, не стоит забывать, что именно Германия затягивала процесс отключения России от SWIFT и вступление Украины в ЕС. Хотя сейчас очевидно: по некоторым вопросам канцлер уже изменил свое мнение.

Поэтому воспринимать уж слишком эмоционально его категоричность в других вопросах касательно Украины тоже не стоит.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что российское общество нападением на Украину сжигает все, чего достигло за прошедшие 25 лет.