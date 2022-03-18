Для России это будет болезненным падением — Зеленский о действиях РФ в Украине

В сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский озвучил следующее:

— Оккупанты не прекращают сжигать свое “богатство” в войне против Украины.

Я уверен, атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, — в “лихие 90-е”. Только уже без свободы.

Для России это будет болезненным падением. И они это почувствуют, даже несмотря на “опий” для народа от телевизионных пропагандистов.

Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену.

Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину.

Мы сбиваем российские ракеты, уничтожаем самолеты и вертолеты. И это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия. Нам недостаточно боевой авиации.

Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

Мы договорились о поддержке в Евросоюзе для украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Также договорились о 300 миллионах евро дополнительного финансирования.

Смотри полное обращение Зеленского 18 марта 2022 года.