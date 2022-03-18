Украина

Для России это будет болезненным падением — Зеленский о действиях РФ в Украине

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 18 марта 2022, 16:46

Больше видео
0:03:06
Чи вдасться виростити врожай у 2022 році
Весенние полевые работы в разгаре: удастся ли вырастить урожай в 2022 году
0:06:37
Безоплатна правова допомога
От долгов до выезда за границу — как получить бесплатную правовую помощь во время войны
0:03:44
Як працює ДСНС під час війни
Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
Смотреть больше

Последние видео
0:03:06
Чи вдасться виростити врожай у 2022 році

Весенние полевые работы в разгаре: удастся ли вырастить урожай в 2022 году
0:06:37
Безоплатна правова допомога
От долгов до выезда за границу — как получить бесплатную правовую помощь во время войны
0:09:29
Зеленський звернення сьогодні
Для России это будет болезненным падением — Зеленский о действиях РФ в Украине
0:03:17
Як Латвія підтримує Україну
Понимает, как никто другой — как Латвия мощно помогает Украине
0:03:44
Як працює ДСНС під час війни
Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
paypal
PayPal уже в Украине: что это и как повлияет на нашу жизнь
0:02:42
евакуація дітей
Во Львов эвакуировали детей из Сум. Как приходят в себя малыши после путинского вторжения
0:03:46
Ганна Маляр про 22 день війни
Оккупанты разрушают собственную технику, чтобы остаться в живых — Анна Маляр
0:05:53
інформація по україні 18.03.22
Эвакуация и сирийские наемники — оперативная информация в Украине по состоянию на 18.03.22
Больше видео
Безоплатна правова допомога
Читать дальше
От долгов до выезда за границу — как получить бесплатную правовую помощь во время войны
Як Латвія підтримує Україну
Читать дальше
Понимает, как никто другой — как Латвия мощно помогает Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь