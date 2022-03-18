Для Росії це буде болісним падінням — Зеленський про дії РФ в Україні

У сьогоднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський озвучив таке:

– Окупанти не припиняють спалювати своє “багатство” у війни проти України.

Я впевнений, атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підійматися, — у “лихі 90-ті”. Тільки вже без свободи.

Для Росії це буде болісним падінням. І вони це відчують, навіть попри “опіум” для народу від телевізійних пропагандистів.

Несправедлива й агресивна війна — завжди має високу ціну.

Вічна пам’ять кожному, хто віддав життя за Україну.

Ми збиваємо російські ракети, знищуємо літаки і гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї. Нам недостатньо бойової авіації

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України в ЄС.

Ми домовилися про підтримку у Євросоюзі для українців, які були вимушені залишити свої домівки.

Також домовилися про 300 мільйонів євро додаткового фінансування.

Дивись повне звернення Зеленського 18 квітня 2022 року.