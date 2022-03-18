Ранкові обстріли Києва, Харкова, Львова: відео з місця подій

Ранком п’ятниці, 18 березня, ворог продовжив обстрілювати мирні українські міста. Руйнувань зазнали Київ, Харків, Львів.

Обстріл Києва 18 березня

Російські війська вдарили по столиці. Ранком під обстріл потрапив житловий квартал на столичному Подолі. Таку інформацію підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

Залишки збитої ракети впали на житловий будинок.

Наразі відомо про 1 загиблого та 19 потерпілих внаслідок обстрілу. Серед поранених четверо — діти.

Пошкоджено 6 житлових будинків, дитсадок та школа.

Обстріл Львова

Ранком п’ятниці терористи випустили крилаті ракети в районі Львівського аеропорту.

За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря, – повідомили у командуванні Повітряних Сил Захід.

Дві ракети знищили українські зенітники.

Згодом міський голова Андрій Садовий повідомив: кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено.

Наразі інформації про жертв немає. Втім, роботу заводу було завчасно зупинено.

Обстріл Харкова 18 березня

Харків теж потрапив під ворожий обстріл ранком 18 березня. Внаслідок авіаудару сильних руйнувань зазнала будівля ВНЗ та сусідні житлові будинки.

Наразі відомо про 1 загиблого, 11 постраждалих. Ще одна людина нині під завалами.