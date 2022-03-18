Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий

Утром пятницы, 18 марта, враг продолжил обстреливать мирные украинские города. В Киеве, Харькове, Львове не обошлось без разрушений.

Обстрел Киева 18 марта

Российские войска ударили по столице. Утром под обстрел попал жилой квартал на столичном Подоле. Такую информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Остатки сбитой ракеты упали на жилой дом.

Сейчас известно об одном погибшем и 19 пострадавших в результате обстрела. Среди раненых четверо — дети.

Повреждены шесть жилых домов, детский сад и школа.

Обстрел Львова

Утром пятницы террористы выпустили крылатые ракеты в район Львовского аэропорта.

По предварительным данным, было выпущено шесть крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря, — сообщили в командовании Воздушных сил Запад.

Две ракеты уничтожили украинские зенитчики.

Впоследствии мэр Андрей Садовой сообщил: несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, в результате чего здания были уничтожены.

Работа завода была заранее остановлена, информации о жертвах пока нет.

Обстрел Харькова 18 марта

Харьков тоже попал во вражеский обстрел утром 18 марта. В результате авиаудара сильные разрушения получили здание вуза и соседние жилые дома.

Сейчас известно об одном погибшем, 11 пострадавших. Еще один человек находится под завалами.

Напомним, вчера свершилось настоящее чудо. Бомбоубежище Мариупольского драмтеатра выдержало удар сверхмощной авиабомбы и спасло жизни сотен жителей. Женщины, дети и старики вышли из подвала невредимыми.