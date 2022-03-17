Разрушьте эту стену! Полное выступление Зеленского в Бундестаге 17 марта

После трех недель войны в Украине президент Владимир Зеленский выступил в Бундестаге и обратился к немецким политикам, дипломатам, бизнесменам и простому народу.

Главные тезисы с выступления:

За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что чувствовали раньше. И чего вы наверняка пока не все замечаете. Но вы словно опять за стеной. Да, не Берлинской. Но посреди Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину.

Оккупанты убили 108 детей. Посреди Европы, в 2022 году. Я обращаюсь к немецкому Бундестагу после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, часть из которых запоздала. После санкций, которых явно мало, чтобы остановить войну. И после того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну.

Вы медлите сейчас со вступлением Украины в Евросоюз. Для некоторых — это политика, а на самом деле это камни для новой стены.

Если вспомните, что значил для вас Берлинский воздушный мост, который можно было сделать, потому что небо было безопасным. С неба вас не убивали, как сейчас, в нашей стране, когда мы не можем сделать даже воздушный мост! Когда небо дает разве что русские ракеты и авиабомбы.

Я благодарен всем, кто поддерживает нас. Я благодарен вам. Обычным немцам, искренне помогающим украинцам на вашей земле. Журналистам, делающим свое дело честно, показывая все зло, которое Россия принесла к нам. Благодарен тому немецкому бизнесу, который поставил мораль и человечность выше бухгалтерии, выше экономики.

Я обращаюсь к вам от имени наших военных. Тех, кто защищает наше государство, а значит и ценности, о которых часто говорят повсюду в Европе, повсюду — и у вас.

Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы? Потому что это — стена. Стена, которую кто-то не замечает.

— Но об которую бьемся мы. Пока сражаемся за то, чтобы сохранить свой народ.

Бывший актер, президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал однажды в Берлине: “Разрушьте эту стену!” И я хочу сказать вам теперь. Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете. И чем ваши потомки будут гордиться. Поддержите нас. Поддержите мир.

Ранее Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США и рассказывал, что нужно остановить смерть.