Разрушьте эту стену! Полное выступление Зеленского в Бундестаге 17 марта

После трех недель войны в Украине президент Владимир Зеленский выступил в Бундестаге и обратился к немецким политикам, дипломатам, бизнесменам и простому народу.
Главные тезисы с выступления:
Вы медлите сейчас со вступлением Украины в Евросоюз. Для некоторых — это политика, а на самом деле это камни для новой стены.
Вы медлите сейчас со вступлением Украины в Евросоюз. Для некоторых — это политика, а на самом деле это камни для новой стены.
Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы? Потому что это — стена. Стена, которую кто-то не замечает.
Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы? Потому что это — стена. Стена, которую кто-то не замечает.
— Но об которую бьемся мы. Пока сражаемся за то, чтобы сохранить свой народ.
Ранее Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США и рассказывал, что нужно остановить смерть.