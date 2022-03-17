Мир

Разрушьте эту стену! Полное выступление Зеленского в Бундестаге 17 марта

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 марта 2022, 13:10

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Володимир Зеленський у Буденстазі

Разрушьте эту стену! Полное выступление Зеленского в Бундестаге 17 марта
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