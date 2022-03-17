Світ

Зруйнуйте цю стіну! Повний виступ Зеленського у Бундестазі 17 березня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Березня 2022, 13:10

Більше відео
0:03:27
Російські генерали
“Елітні добрива”: як і чому Росія втрачає своїх найтитулованіших військових генералів в Україні
0:07:33
суд в Гаазі
Приїзд прокурора Карім Хана з Гааги та фіксація військових злочинів в Україні — як каратимуть Росію
Рада Європи
Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення
0:05:19
Нові санкції США проти Росії та Білорусі від 15 березня
Вдарили по еліті Кремля — Вашингтон запровадив нові санкції проти РФ
Дивитись більше

Останні відео
0:12:24
Володимир Зеленський у Буденстазі

Зруйнуйте цю стіну! Повний виступ Зеленського у Бундестазі 17 березня
Маріупольський драмтеатр
Живі! У Маріуполі з-під завалів драмтеатру почали звільняти мирних жителів
0:01:36
Мер Мелітополя звільнився з полону
Перше звернення мера Мелітополя Івана Федорова після шести днів полону
0:03:12
Як не втратити робоче місце під час війни - права працівників
Відпустка, дистанційка або гнучкий режим — які варіанти роботи може запропонувати роботодавець
0:05:24
Анна Сидорук про Всеукраїнську школу онлайн
Всеукраїнська школа онлайн: Анна Сидорук про навчання в умовах війни
0:05:06
Зруйнуйте цю стіну! Повний виступ Зеленського у Бундестазі 17 березня
Церква готова взяти частину організації гуманітарних коридорів – Віталій Кривицький
0:03:47
Як допомогти зоопаркам та притулкам для тварин під час війни
Врятувати тварин може кожен: допомога звіринцям під час війни
0:03:27
Російські генерали
“Елітні добрива”: як і чому Росія втрачає своїх найтитулованіших військових генералів в Україні
0:04:03
Олена Гребенюк про волонтерство
Відома українська оперна співачка Олена Гребенюк тікати з Києва не збирається
0:03:17
Укрзалізниця
Колії життя: як Укрзалізниця допомагає державі рятувати людей
Більше відео
Маріупольський драмтеатр
Читати далі
Живі! У Маріуполі з-під завалів драмтеатру почали звільняти мирних жителів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь