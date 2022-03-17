Зруйнуйте цю стіну! Повний виступ Зеленського у Бундестазі 17 березня

Колишній актор, президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: “Зруйнуйте цю стіну!” І я хочу сказати тепер вам. Канцлере Шольц! Зруйнуйте цю стіну.

Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте. І чим ваші нащадки будуть пишатися. Підтримайте нас. Підтримайте мир.