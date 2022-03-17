Зруйнуйте цю стіну! Повний виступ Зеленського у Бундестазі 17 березня

Після трьох тижнів війни в Україні президент Володимир Зеленський виступив у Бундестазі й звернувся до німецьких політиків, дипломатів, бізнесменів та простого народу.
Головні тези з виступу:
Ви зволікаєте зараз зі вступом України в Євросоюз. Для декого — це політика, а насправді це каміння для нової стіни.
Ви зволікаєте зараз зі вступом України в Євросоюз. Для декого — це політика, а насправді це каміння для нової стіни.
Чому держави за океаном для нас виявляються ближчими, ніж ви? Тому що це — стіна. Стіна, яку хтось не помічає.
Чому держави за океаном для нас виявляються ближчими, ніж ви? Тому що це — стіна. Стіна, яку хтось не помічає.
— Але об яку бʼємося ми. Поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ.
Раніше Володимир Зеленський виступив перед конгресом США та розповідав про те, що треба зупинити смерть.