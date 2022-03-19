Світ

Один відтінок Олафа Шольца. Яку роль в долі України відіграє канцлер Німеччини

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Березня 2022, 10:30
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