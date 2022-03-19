Один відтінок Олафа Шольца. Яку роль в долі України відіграє канцлер Німеччини

Уже майже місяць ми прокидаємось і засинаємо під звернення президента України Володимира Зеленського. Паралельно лише встигаємо прочитати, з якою кількістю світових лідерів він встиг поспілкуватись. Ми знаємо його позицію, вона однозначна – перемога України у війні за свою свободу.

Але так само часто з’являються повідомлення про те, що Німеччина змінює свою думку щодо подій в Україні. А якщо точніше, то її канцлер. Логічно постає питання, хто ж такий Олаф Шольц та на чиєму він боці.

Хто такий Олаф Шольц і чому так часто з’являється в ЗМІ

Вже практично рік Олаф Шольц виконує обов’язки канцлера Німеччини. Хоча, якби хтось про це заговорив ще роки три тому, досвідчені політологи та звичайні німці дуже би здивувались.

Нічого кримінального. Але незважаючи на свої досягнення у політиці, Шольц мав імідж “нудного бюрократа”. До виборів Олаф Шольц вже займав керівні посади: був сенатором внутрішніх справ, бургомістром Гамбурга, генеральним секретарем Соціал-демократичної партії та ще безліч інших.

За всі роки своєї політичної діяльності він зарекомендував себе, як напрочуд холодний в емоціях керівник, який звик виконувати свою роботу механічно. Німецькі ЗМІ часто порівнювали його з роботом.

Його рейтинг не був надто високим перед виборами, але піар-менеджерам кампанії вдалось переконати всіх, що саме такий лідер просто необхідний Німеччині. Посилались вони на його досвідченість та однозначність у позиції.

Чи справді позиція Шольца щодо України однозначна

Оскільки канцлер Німеччини займається не лише внутрішніми справами своєї держави, але й зовнішньою політикою, то питання долі України поставало досить часто у дебатах та під час запитань журналістів.

Шольц у своїх відповідях досить однозначний і наразі продовжує риторику трирічної давнини. Він завжди засуджував насильницькі загарбання Криму та агресію на Сході з боку Росії.

Однак теперішній канцлер так само зберіг своє прагнення вирішити усі “проблеми” шляхом діалогу.

Шольц неодноразово заявляв про важливість “нової східної політики” щодо Росії.

Проте, ймовірно, лідер Німеччини не врахував, що з терористами не ведуть перемовин.

Водночас не забуває канцлер і про внутрішні питання. У своїй передвиборчій кампанії Олаф Шольц неодноразово говорив про важливість економічних питань та вихід на так званий чорний нуль. Це означає, що він прагнув і прагне зробити так, щоб витрати Німеччини могли фінансуватись лише з бюджетних доходів.

Тож відмова від російських енергоносіїв та газу — це болючий удар по планах консервативного Шольца. А питання миру в Україні та вступ нашої держави до ЄС та НАТО, як невеликий крок до вирішення його, може вважатись за несподіванку, на яку теперішній канцлер не розраховував.

Звернення Зеленського до Шольца

Президент України Володимир Зеленський нагадав канцлеру Німеччини: за бездіяльність у критичних ситуаціях теж настає відповідальність.

Про це він заявив 17 березня під час виступу по відеозвʼязку в німецькому Бундестазі, нагадавши, що тисячі загиблих людей можна було б врятувати, якби не затягування з боку Німеччини.

Пригадав Володимир Зеленський і про Північний потік-2, побудова якого лишень фінансуватиме війну проти України. На що німецька сторона завжди відповідала: це лише питання економіки.

Таким же принциповим питанням було і питання вступу України до НАТО, що найімовірніше відвернуло би війну в Україні. Однак для німецьких політиків і це було не на часі.

І я хочу сказати тепер вам. Канцлере Шольц! Зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте. І яким ваші нащадки будуть пишатися. Підтримайте нас. Підтримайте мир.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після промови Володимира Зеленського заявив, що Берлін продовжить надавати підтримку Україні, але виключив військове втручання НАТО.

Ми підтримуємо українців, які намагаються протистояти російській агресії, надаючи фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, також ми надаємо військове обладнання, – сказав Шольц.

За словами канцлера, Німеччина лише таким чином бачить можливість своєї допомоги українцям.

Вагання Шольца і заклик не займатися русофобією

У той час, коли кожне слово перетворилось на кулі, Олаф Шольц своєю заявою видав цілу обойму російським окупантам.

Канцлер закликав не ображати росіян, оскільки, на його думку, відповідальним за війну в Україні є одноосібно кривавий диктатор.

Абсолютно неприпустимо, коли людей родом із Росії ображають чи фізично на них нападають. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це, – написав Шольц.

Однак важливо зауважити, що проблема не в тому, що українцям потрібен “дозвіл” канцлера Німеччини, аби висловити своє ставлення до росіян. Обурило саме формулювання та риторика, яка передбачає перекладання провини з 140 млн людей на когось іншого.

З такими настроями говорити про майбутнє після перемоги України буде непросто, оскільки, посилаючись на заяву Шольца, росіяни прохатимуть миттєвого зняття усіх санкцій.

Але визнати свою провину та побудувати причинно-наслідкові зв’язки ментально-незрілий народ так і не зможе.

Реакція України

На заяву Шольца відгукнувся спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

— Пане канцлер, ви справді вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові — ні до чого? Вони просто виконують його наказ? Не обманюйте себе.

Стефанчук також нагадав, що під час Нюрнберзького процесу нікому не вдалося отримати виправдувальний вирок з аргументом “я просто виконував наказ”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник теж висловився з цього приводу і нагадав, що російське суспільство своїм мовчанням зробило себе відповідальним за війну в Україні.

Це війна Росії на знищення України. Крапка. Це російські, а не інопланетні льотчики бомблять українські міста, вбиваючи жінок та дітей.

— Саме мовчазне російське суспільство де-факто підтримує війну. Путін – це лише вершина айсберга.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба хоч і не звертався на пряму до Шольца, але висловився максимально зрозуміло.

— Деякі хочуть жити в простому світі, де Путін несе виняткову відповідальність за війну. Реальність така, що хтось фактично скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує “Z”, підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х роках, вони несуть відповідальність, навіть якщо їх отруїла пропаганда.

Розмова Шольца з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжив дотримуватися свого бачення вирішення конфлікту та знову зателефонував Путіну. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Розмова тривала всього годину. Кривавий лідер продовжував брехати, а Шольц закликав до припинення вогню, поліпшення гуманітарної ситуації й прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту якомога швидше.

Однак після цієї розмови, якби там раніше не висловлювався Шольц щодо росіян та їх “невідповідальності”, речник Кремля Дмитро Пєсков зробив підніжку власній же ідеології та своєму народу. Він заявив, що він проти стороннього втручання і канцлер Німеччини не має цікавитися справами Росії, оскільки це вирішує російський народ.

Перемінний Олаф Шольц

Однак однозначно говорити про те, що канцлер Німеччини принципово відтягує перемогу України теж не можна. Як виявилось, Шольц готовий йти на діалог і щодо допомоги нашій державі.

Так, від початку російської агресії він вже змінив декілька своїх принципових рішень. Раніше він не приховував зацікавленості у побудові Північного Потоку-2, оскільки це дало б певний прибуток та нові економічні досягнення для Німеччини.

Проте вже 22 лютого після визнання Росією ОРДЛО, Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації Північного Потоку-2.

Так само канцлер змінив свою думку щодо постачання зброї в Україну вже на другий день війни. Хоч і не без сприяння польських партнерів в особі голови уряду Польщі Матеуша Моравецького.

Утім, не забуваймо, що саме Німеччина затягувала процес з відключення Росії від SWIFT та вступ України в ЄС. Хоча зараз очевидно: щодо деяких питань канцлер змінив свою думку.

Тому сприймати його категоричність в інших питаннях щодо України, ймовірно, теж не варто надто емоційно.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців та озвучив свою думку, що російське суспільство нападом на Україну спалює усе, чого досягло за попередні 25 років.