Німеччина нарешті з Україною! Як змінилося ставлення держави за лічені дні

Надання летальної зброї Україні від Німеччини, блокування Північного Потоку, але головне кардинальна зміна у головах людей.

Обережні досі німці нарешті зрозуміли, хто такий Путін та наскільки небезпечно з ним домовлятися.

Це (війна з Україною — ред.) викликало у німців шок, — каже політолог Андреас Умланд.

Раніше німці казали, що напружувати ситуацію не варто, а Путіна треба спробувати зрозуміти. Що змінилося — дивись в матеріалі.