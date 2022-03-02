Германия наконец-то из Украины! Как изменилось отношение государства за считанные дни

Предоставление летального оружия Украине от Германии, блокировка Северного Потока, но главное кардинальное изменение в головах людей.

Осторожные до сих пор немцы наконец-то поняли, кто такой Путин и насколько опасно с ним договариваться.

Это (война с Украиной — ред.) вызвало у немцев шок, — говорит политолог Андреас Умланд.

Ранее немцы говорили, что напрягать ситуацию не стоит, а Путину нужно попытаться понять. Что изменилось — смотри в материале.