Заставим Кремль платить! Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России

Результатом агрессии РФ против Украины стала ее полная изоляция от цивилизованного мира и ограничение нормальной жизнедеятельности граждан России. 5 октября страны ЕС согласовали новые санкции против РФ после попытки Путина аннексировать новые территории Украины.

Отметим, что в Совете Евросоюза председательствует Чехия.

Постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в своем Twitter сообщил о новых запретах, ожидающих Россию.

8th #Russia sanctions package just approved in ????????Coreper. Includes oil price cap, 7bn EUR worth new import & export bans on steel, wood, machinery, aviation, plastics, chemicals, ban on various services, 35 new individuals & companies involved in war, sham referenda & propaganda. pic.twitter.com/xONO3J1i3h