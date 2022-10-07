Санкционная удавка: что приняли в восьмом пакете санкций против России

Евросоюз окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России. Он вводит новые запреты на импорт для сокращения доходов России, а также ограничения на экспорт. Последние лишат кремлевский военно-промышленный комплекс еще большего количества ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг и опыта. Об этом заявили в Еврокомиссии.

Принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты, — сообщает Денис Шмигаль.

Будет действовать запрет на импорт из РФ полуфабрикатов и другой сталеварной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных, драгоценных металлов и других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит не менее 7 млрд евро.

Восьмой пакет санкций против РФ: подробно

Санкции запрещают третьим странам морские перевозки российских нефтепродуктов, если они закупаются не по установленному предельному уровню цен.

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Ограничения затрагивают доступ России к западным технологиям. В частности, к импорту компонентов электроники, авиатехники и химических веществ. Это исключит возможность эффективного функционирования российской военной промышленности.

Также санкции касаются российской ЦИК, государственной компании Гознак, отвечающей за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро Факел, завода Авангард и корпорации Иркут, производящих оружие для российских войск.

Санкции коснулись и 30 физических лиц. Среди них большинство — члены оккупационных “администраций” России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты: Чичерина, Расторгуев и Газманов, идеолог Дугин, глава ЦИК России Памфилова.

Реакция мира на восьмой пакет санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц признал нападение России на Украину грубым нарушением безопасности и мира в Европе за последние десятилетия.

Важно, чтобы мы противодействовали этому нападению, чтобы мы не согласились с тем, что часть соседней страны аннексирована. И мы тоже не признаем все эти референдумы.

Это он сказал в Праге на первом саммите Европейского политического сообщества — нового формата сотрудничества европейских стран. В нем принимают участие 44 государства, от Исландии до Турции. Его цель состоит в объединении европейских лидеров для укрепления безопасности, стабильности и процветания Европы.

На этом саммите хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что Сербии, которая является кандидатом на вступление в ЕС, пора прекратить “сидеть на двух стульях” в вопросе введения санкций против России.

— Это позиция всего Европейского Союза. Я думаю, что каждая страна, которая придет сюда, на это мероприятие, в этот момент европейской истории должна, во-первых, соблюдать режим санкций против России. Во-вторых — проявить солидарность с Украиной.

Сербия может в любое время импортировать любую нефть, кроме как из России, доставить ее в хорватский порт, а затем перегнать нашей трубопроводной системой в Сербию. Никаких проблем.

Избегайте связей с Россией!

Выступить за санкции и усилить поддержку Украины призвал страны Организации американских государств и президент Владимир Зеленский.

— Преступления агрессии России против нашего государства, массовые убийства мирных жителей на украинской земле, принудительные депортации, многочисленные случаи пыток и изнасилований — все это непременно получит свои приговоры.

Пожалуйста, избегайте того, чтобы ваши компании и страны были связаны с физическими и юридическими лицами в России, через которые это государство осуществляет свой террор против Украины. Поддержите санкции против России.

Накануне в Венгрии, чье правительство занимает пророссийскую позицию, заявили, что добились того, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам. Также в экстренных случаях — к морским поставкам. А еще добились исключения поставок российского ядерного топлива из нового санкционного пакета ЕС против России.

Вместе с тем на восьмом Саммите глав парламентариев G-20 глава украинской делегации Елена Кондратюк четко высказалась перед другими: Украине нужны партнеры, а не посредники. Основные тезисы по ее выступлению мы разобрали в другом материале.

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