Мир

Нам нужны не просто посредники, а союзники — выступление Украины на Саммите G20

Елена Яковлева, редактор сайта 06 октября 2022, 18:02

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Нам нужны не просто посредники, а союзники — выступление Украины на Саммите G20
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