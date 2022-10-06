Нам нужны не просто посредники, а союзники — выступление Украины на Саммите G20

6-7 октября в Джакарте, Индонезия, проходит восьмой Саммит глав парламентов G20. Украинскую делегацию возглавляет заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Мы собрали тезисно основные моменты ее выступления перед парламентариями стран Большой двадцатки.

Мир не может оставить Украину наедине с агрессором

Прежде всего, Кондратюк поблагодарила Индонезию, которая вместе с другими 140 странами поддержала резолюцию Генассамблеи ООН касательно немедленного вывода всех вооруженных сил РФ с территории Украины.

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Сегодня мы говорим о недопустимости возвращения к худшим практикам колониального прошлого, хорошо известных многим суверенным государствам и нациям.

Попытки навязывать всем народам свою волю угрозами, принуждением и даже ядерным шантажом. Попытки ложью ввести в заблуждение целый мир, — отметила заместитель Председателя ВР.

Она напомнила, что Россия продолжает совершать в Украине жестокие преступления, массовые убийства и пытки мирного населения, уничтожать инфраструктуру и проводить незаконную аннексию временно оккупированных территорий.

Кондратюк призвала лидеров Парламентов стран участников Саммита ни при каких обстоятельствах не признавать результаты фейковых “референдумов”, проведенных под дулами автоматов российских военных.

Ведь агрессия РФ ставит под угрозу всю архитектуру международной безопасности и повышает риски глобального военного конфликта.

Украина — крупнейшее государство Европы и то, что происходит в нашей стране, оказывает непосредственное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, продовольственную и энергетическую безопасность, безопасность окружающей среды, — подчеркнула Кондратюк.

У нас достаточно зерна, чтобы удовлетворить собственные потребности и помогать другим. И мы доказываем это своими делами — в рамках Зерновой инициативы ООН Украина экспортировала более 5 млн тонн пшеницы и других культур.

Кроме того, безвозмездно в качестве гуманитарной помощи передала 50 000 тонн зерна Эфиопии и Сомали.

Наше государство могло бы сделать гораздо больше для всего мира в вопросе обеспечения продовольствием. Но сейчас нам нужен мир и безопасность.

Нам нужны не просто посредники в достижении мира, а союзники, гаранты и партнеры, готовые внести свой вклад в общее дело.

Мир не может позволить себе оставить Украину наедине с агрессором. Страну-соучредительницу ООН, государство, которое добровольно во имя мира отказалось от третьего по мощности ядерного арсенала на планете, — сказала Кондратюк.

Фото: Getty Images

Напомним, 5 октября страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России после попытки Путина аннексировать территории Украины. Узнай, что они предполагают.

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