Нам потрібні не просто посередники, а союзники — виступ України на Саміті G20

6-7 жовтня у Джакарті, Індонезія, проходить восьмий Саміт голів парламентів G20. Українську делегацію очолює заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Ми зібрали тезисно основні моменти з її виступу перед парламентарями країн Великої двадцятки.

Світ не може залишити Україну на одинці з агресором

Перш за все, Кондратюк подякувала Індонезії, яка разом з іншими 140 країнами підтримала резолюцію Генасамблеї ООН щодо негайного виведення всіх збройних сил РФ з території України.

Зараз також дивляться

Сьогодні ми говоримо про неприпустимість повернення до найгірших практик колоніального минулого, які добре відомі багатьом суверенним державам і націям.

Спроби нав’язувати цілим народам свою волю погрозами, примусом і навіть ядерним шантажем. Спроби брехнею ввести в оману цілий світ, — зазначила заступниця Голови ВР.

Вона нагадала, що Росія продовжує скоювати в Україні жорстокі злочини, масові вбивства та тортури мирного населення, нищити інфраструктуру та проводити незаконну анексію тимчасово окупованих територій.

Кондратюк закликала лідерів Парламентів країн учасників Саміту за жодних обставин не визнавати результати фейкових “референдумів”, проведених під дулами автоматів російських військових.

Адже агресія РФ ставить під загрозу всю архітектуру міжнародної безпеки та підвищує ризики глобального військового конфлікту.

Україна — найбільша держава Європи й те, що відбувається в нашій країні, безпосередньо впливає на світову економіку та фінансові ринки, продовольчу та енергетичну безпеку, безпеку довкілля, — підкреслила Кондратюк.

Ми маємо достатньо зерна, щоб задовольнити власні потреби та допомагати іншим. І доводимо це у своїх справах — у рамках Зернової ініціативи ООН Україна експортувала понад 5 млн тонн пшениці та інших культур.

Крім того, безоплатно як гуманітарну допомогу передала 50 000 тонн зерна Ефіопії та Сомалі.

Наша держава могла б зробити значно більше для всього світу щодо забезпечення продовольством. Але нині нам потрібен мир та безпека.

Нам потрібні не просто посередники у досягненні миру, а союзники, гаранти і партнери, готові зробити свій внесок у спільну справу.

Світ не може дозволити собі залишити Україну на одинці з агресором. Країну співзасновницю ООН, державу, яка добровільно, в ім’я миру відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу на планеті, — сказала Кондратюк.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, 5 жовтня країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії після спроби Путіна анексувати території України. Дізнайся, що вони передбачають.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!