Світ

Нам потрібні не просто посередники, а союзники — виступ України на Саміті G20

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 18:02

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Олена Кондратюк виступила на саміті G20 06.10.2022

Нам потрібні не просто посередники, а союзники — виступ України на Саміті G20
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