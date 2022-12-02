Санкції проти Московського патріархату — Зеленський розповів про захист духовної незалежності України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Української православної церкви.
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. Читай, що саме передбачає таке нововведення.
Учора, 1 грудня, відбулося засідання РНБО, на якому розглянули факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з Росією.
У результаті РНБО ухвалило рішення, яке передбачає:
Також до діячів релігійних організацій, які займаються підривною діяльністю в Україні, будуть застосовані персональні санкції. Володимир Зеленський пообіцяв незабаром оприлюднити їхні прізвища.
Крім цього, президент анонсував реформу Державної служби з етнополітики та свободи совісті, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави.
На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла.
На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла.
Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини, — заявив Зеленський у вечірньому зверненні.
Києво-Печерська лавра стала осередком Української православної церкви Московського патріархату. Нещодавно Служба безпеки України повідомила про проведення там безпекових заходів.
Читай, що розповіла СБУ про результати обшуку в Києво-Печерській лаврі.
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