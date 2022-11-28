Україна

Православна зрада. Чи заборонять Московський патріархат в Україні?

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 28 Листопада 2022, 19:00

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