Православна зрада. Чи заборонять Московський патріархат в Україні?

Цього тижня, крім новин із передової та чергового масованого обстрілу, у пресі найчастіше згадували Українську православну церкву так званого Московського патріархату.

Російська православна церква, очільник якої перебуває під санкціями в Україні, не може діяти в Україні.

— Так само як російські фірми, російські підприємства, так само їхні філії та дочірні організації. Вони не можуть орендувати майно, вони не можуть використовувати державне майно. Вони мають бути в нас заборонені, — наголошує Микола Княжицький.

Служба безпеки України провела низку обшуків одразу у багатьох храмах, монастирях і закладах цієї релігійної організації.

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У Києво-Печерській лаврі правоохоронці знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та людей із радянськими документами. Видання з наративами “руського миру” виявили і в Чернівецькій єпархії.

Народні депутати вже зареєстрували законопроект, який має на меті заборонити Російську православну церкву та пов’язані з нею організації в Україні.

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