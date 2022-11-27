Запасайтесь продуктами, чекаємо нових ударів! Арахамія попередив українців

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав українців заздалегідь підготуватися до ймовірного нового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.
За його інформацією, наступний тиждень може бути важким, і зазначив, що влада, військові та екстрені служби готуються до цього.
Він закликав українців підготувати сухі продукти, запастися водою та не ігнорувати сповіщень про повітряні тривоги.
РФ навмисне очікувала зими та холодів, тому з 10 жовтня країна-агресор почала масовано обстрілювати критичні для енергетики вузли та підстанції.
РФ навмисне очікувала зими та холодів, тому з 10 жовтня країна-агресор почала масовано обстрілювати критичні для енергетики вузли та підстанції.
Після останнього ракетного обстрілу 23 листопада, світло зникло навіть у сусідній Молдові, а вся Україна на 1 день поринула у тотальну темряву.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чи можливий блекаут в Україні сьогодні.