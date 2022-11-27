Запасайтесь продуктами, ждем новых ударов! Арахамия предупредил украинцев

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал украинцев заранее подготовиться к вероятному новому ракетному удару по энергетической инфраструктуре Украины.

По его информации, следующая неделя может быть тяжелой, и отметил, что власти, военные и экстренные службы готовятся к этому.

Он призвал украинцев подготовить сухие продукты, запастись водой и не игнорировать уведомления о воздушных тревогах.

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РФ умышленно ожидала зимы и холода, поэтому с 10 октября страна-агрессор начала массово обстреливать критические для энергетики узлы и подстанции.

После последнего ракетного обстрела 23 ноября свет исчез даже в соседней Молдове, а вся Украина на один день погрузилась в тотальную тьму.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, возможен ли блэкаут в Украине сегодня.