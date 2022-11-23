Виявили пропаганду “російського миру”? Результати обшуків СБУ у Києво-Печерській лаврі

22 листопада Служба безпеки України повідомила про проведення безпекових заходів у Києво-Печерській лаврі.

Ці заходи були проведені спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Сьогодні, 23 листопада, Служба безпеки України повідомила про результати безпекових заходів на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

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У приміщеннях УПЦ (МП) Служба безпеки України знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та “сумнівних” громадян РФ.

За повідомленням СБУ, також на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетним до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства Антван.

Крім того, під час безпекових заходів виявлено:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди “російського миру”;

готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж $100 тис. та декілька тисяч російських рублів.

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