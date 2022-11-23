Обнаружили пропаганду “русского мира”? Результаты обысков СБУ в Киево-Печерской лавре

22 ноября Служба безопасности Украины сообщила о проведении мероприятий безопасности в Киево-Печерской лавре.
Эти мероприятия проводились совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
Сегодня, 23 ноября, Служба безопасности Украины сообщила о результатах мер безопасности на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.
В помещениях УПЦ (МП) Служба безопасности Украины нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и “сомнительных” граждан РФ.
По сообщению СБУ, на территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства Антван.
Кроме того, в ходе мероприятий безопасности обнаружено:
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