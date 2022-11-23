Обнаружили пропаганду “русского мира”? Результаты обысков СБУ в Киево-Печерской лавре

22 ноября Служба безопасности Украины сообщила о проведении мероприятий безопасности в Киево-Печерской лавре.

Эти мероприятия проводились совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Сегодня, 23 ноября, Служба безопасности Украины сообщила о результатах мер безопасности на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

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В помещениях УПЦ (МП) Служба безопасности Украины нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и “сомнительных” граждан РФ.

По сообщению СБУ, на территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства Антван.

Кроме того, в ходе мероприятий безопасности обнаружено:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды “русского мира”;

наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более $ 100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

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