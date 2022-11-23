Убили новорожденного младенца! Россияне ударили ракетами по роддому в Вольнянске

В ночь на 23 ноября российские военные обстреляли родильное отделение больницы в Вольнянске. В результате вызванной оккупантами трагедии погиб младенец.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
Российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец, только что появившийся на белый свет, — написал он.
Фото: Александр Старух
На месте обстрела работают спасатели.
А в оккупированном селе Стрелковом возле Геническа Херсонской области российские захватчики пытают украинцев на территории базы отдыха.
В то же время еще четыре камеры пыток украинские правоохранители обнаружили в освобожденном Херсоне. Там нашли орудие пыток, следы крови и пули в стенах. Смотри подробнее о зверствах оккупантов.
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