Убили новорожденного младенца! Россияне ударили ракетами по роддому в Вольнянске

В ночь на 23 ноября российские военные обстреляли родильное отделение больницы в Вольнянске. В результате вызванной оккупантами трагедии погиб младенец.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец, только что появившийся на белый свет, — написал он.

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На месте обстрела работают спасатели.

А в оккупированном селе Стрелковом возле Геническа Херсонской области российские захватчики пытают украинцев на территории базы отдыха.

В то же время еще четыре камеры пыток украинские правоохранители обнаружили в освобожденном Херсоне. Там нашли орудие пыток, следы крови и пули в стенах. Смотри подробнее о зверствах оккупантов.