Вбили новонароджене немовля! Росіяни вгатили ракетами по пологовому будинку у Вільнянську

У ніч на 23 листопада російські військові обстріляли пологове відділення лікарні у Вільнянську. Внаслідок спричиненої окупантами трагедії загинуло немовля.
Російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця — вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ, — написав він.
Фото: Олександр Старух
На місці обстрілу наразі працюють рятувальники.
А в окупованому селі Стрілковому поблизу Генічеська на Херсонщині російські загарбники катують українців на території бази відпочинку.
Водночас ще чотири катівні українські правоохоронці виявили у звільненому Херсоні. Там знайшли знаряддя тортур, сліди крові та кулі у стінах. Дивись детальніше про звірства окупантів.
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