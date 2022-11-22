Сліди крові та кулі у стінах: катівня окупантів у Херсоні жахає

В окупованому селі Стрілковому поблизу Генічеська на Херсонщині російські загарбники катують українців на території бази відпочинку. Про це повідомив Генштаб.

Водночас ще чотири катівні українські правоохоронці виявили у звільненому Херсоні. Там знайшли знаряддя тортур, сліди крові та кулі у стінах.

Ми тут виявили сліди крові. Засоби для тортур були… і дроти, — розповідає начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів ГУ Нацполіції у Херсонській області Ігор Дем’янюк.

Окупанти знущалися з людей і фізично, і психологічно, а між тортурами стягували награбоване.

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Над катівнею в ізоляторі тимчасового тримання українські поліціянти знайшли цілий склад вкраденої побутової техніки, яку окупанти хотіли забрати з собою.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від російських тортур. Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше ми вже розповідали про жахливі історії катівень у Херсоні.