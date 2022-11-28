Православная “зрада”. Запретят ли Московский патриархат в Украине?

На этой неделе, кроме новостей из передовой и про очередной массированный обстрел, в прессе чаще всего упоминали Украинскую православную церковь так называемого Московского патриархата.

Российская православная церковь, глава которой находится под санкциями в Украине, не может действовать в Украине.

— Равно как российские фирмы, российские предприятия, так же их филиалы и дочерние организации. Они не могут арендовать имущество; они не могут использовать государственное имущество. Они должны быть у нас запрещены, — убежден Николай Княжицкий.

Служба безопасности Украины провела ряд обысков сразу во многих храмах, монастырях и заведениях этой религиозной организации.

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В Киево-Печерской 2авре правоохранители обнаружили пророссийскую литературу, миллионы наличных и людей с советскими документами. Издание с нарративами “русского мира” обнаружили и в Черновицкой епархии.

Народные депутаты уже зарегистрировали законопроект, которым хотят запретить Российскую православную церковь и связанные с ней организации в Украине.

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