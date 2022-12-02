Санкции против Московского патриархата — Зеленский рассказал о защите духовной независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно санкций против Украинской православной церкви.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Читай, что именно предполагает такое нововведение.

Санкции против УПЦ

Вчера, 1 декабря, состоялось заседание СНБО, на котором были рассмотрены факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией.

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В результате СНБО приняло решение, предусматривающее следующее:

Кабмин должен внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Правительство должно в двухмесячный срок проверить правовые основания и соблюдение условий использования религиозными организациями имущества на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести должна в двухмесячный срок провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости — принять соответствующие меры.

Все органы, отвечающие за национальную безопасность (СБУ, Нацполиция и другие), должны активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

Также к деятелям религиозных организаций, занимающихся подрывной деятельностью в Украине, будут применены персональные санкции. Владимир Зеленский пообещал в скором времени обнародовать их фамилии.

Кроме того, президент анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства.

К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла.

Что ж, должны создать такие условия, когда у любых зависимых от страны-агрессора деятелей нет никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри, — заявил Зеленский в вечернем обращении.

Киево-Печерская лавра стала центром Украинской православной церкви Московского патриархата. Недавно Служба безопасности Украины сообщила о проведении там мер безопасности.

Читай, что рассказала СБУ о результатах обыска в Киево-Печерской лавре.

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