Санкции против Московского патриархата — Зеленский рассказал о защите духовной независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно санкций против Украинской православной церкви.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Читай, что именно предполагает такое нововведение.
Вчера, 1 декабря, состоялось заседание СНБО, на котором были рассмотрены факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией.
В результате СНБО приняло решение, предусматривающее следующее:
Также к деятелям религиозных организаций, занимающихся подрывной деятельностью в Украине, будут применены персональные санкции. Владимир Зеленский пообещал в скором времени обнародовать их фамилии.
Кроме того, президент анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства.
К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла.
К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла.
Что ж, должны создать такие условия, когда у любых зависимых от страны-агрессора деятелей нет никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри, — заявил Зеленский в вечернем обращении.
Киево-Печерская лавра стала центром Украинской православной церкви Московского патриархата. Недавно Служба безопасности Украины сообщила о проведении там мер безопасности.
Читай, что рассказала СБУ о результатах обыска в Киево-Печерской лавре.
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