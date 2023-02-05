Криваві руки не сховати! Як світ каратиме росіян за війну в Україні

Міжнародна спільнота готується притягнути Росію та її громадян до відповідальності за воєнні злочини в Україні!

Німецькі фахівці ведуть розслідування звірств, скоєних окупантами на нашій землі.

Сполучені Штати вперше віддали конфісковані активи російського олігарха Малофєєва на відбудову України. А Євросоюз розпочне створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії в Україні.

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— Російська агресія, що триває в Україні, не може залишитися безкарною, — каже міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Він заявив, що його країна схвалює пропозицію Єврокомісії створити в Гаазі Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні.

Про таку ініціативу оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з росіян опинився у санкційному списку України.