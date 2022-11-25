Світ

Перемоги України на дипломатичному фронті: Кулеба про важливі міжнародні рішення та засудження Росії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Листопада 2022, 16:00

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