Перемоги України на дипломатичному фронті: Кулеба про важливі міжнародні рішення та засудження Росії

Обстріли України 23 листопада збіглись за часом із важливим міжнародним рішенням — визнанням в Європарламенті Росії державою – спонсором тероризму.

Також світова дипломатія показала швидкість своєї реакції та одностайність позиції щодо терору українського цивільного населення атаками на енергетичну інфраструктуру країни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про останні рішення на міжнародній арені, а також кроки світу щодо визнання Голодомору геноцидом.

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Термінове засідання Радбезу ООН

Увечері 23 листопада відбулось термінове засідання Радбезу ООН на прохання України. На ньому президент Володимир Зеленський закликав світ засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі та запросив представників ООН на власні очі побачити, що РФ заподіяла нашій енергосистемі.

Поки Україна пропонує мирний план з десяти пунктів, РФ відповідає ракетами. Ми чекаємо на реакцію на терор Росії. Нам потрібні системи ППО. Пора підтримати українську формулу світу, — сказав Зеленський.

Міністр МЗС наголошує, що швидка реакція світу на подібні жорстокі атаки Росії є дуже важливим сигналом.

— Це політичні речі, які дуже важливі. Коли найвищий орган у міжнародних відносинах одразу, менш ніж через 24 години після події, збирається для того, щоб дуже чітко висловити свою політичну позицію та ставлення до цієї події, — пояснює Кулеба.

Допомога енергосистемі України

Але паралельно з політичними рішеннями відбуваються дуже конкретні кроки для допомоги нашій державі в протистоянні російській агресії.

За останні 24 години, можна сказати, ми щогодинно займаємось стягуванням з усього світу енергетичного обладнання.

Йдеться не лише про генератори, а й про великі речі: трансформатори, деталі для енергосистеми, — зазначає міністр.

Визнання Голодомору геноцидом

Уже 26 листопада в Україні пройдуть 90-ті роковини Голодомору — страшної трагедії нашого народу, штучно та навмисне створеної СРСР.

До 24 лютого 2022 року Голодомор офіційно визнавали геноцидом проти українців 17 держав. Цьогоріч до цього переліку долучились ще Молдова, Ірландія та Румунія на знак поваги та солідарності з українською нацією.

Кулеба розповів, що найближчими днями ми почуємо ще більше новин про аналогічні рішення країн світу.

23 листопада під час щотижневої аудієнції Папа Римський Франциск порівняв війну Росії проти України з жахливим геноцидом, який колись організував Йосип Сталін.

Читай, що розповів Папа Римський Франциск про війну в Україні.

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