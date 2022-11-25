Победы Украины на дипломатическом фронте: Кулеба о международных решениях и осуждении России

Обстрелы Украины 23 ноября совпали по времени с важным международным решением — признанием в Европарламенте России государством – спонсором терроризма.

Также мировая дипломатия показала скорость своей реакции и единогласность позиции касательно террора украинского гражданского населения атаками на энергетическую инфраструктуру страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона о последних решениях на международной арене, а также шагах мира по признанию Голодомора геноцидом.

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Срочное заседание Совбеза ООН

Вечером 23 ноября состоялось срочное заседание Совбеза ООН по просьбе Украины. На нем президент Владимир Зеленский призвал мир осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре и пригласил представителей ООН своими глазами увидеть, что РФ причинила нашей энергосистеме.

Пока Украина предлагает мирный план из десяти пунктов, РФ отвечает ракетами. Мы ждем реакции на террор России. Нам нужны системы ПВО. Пора поддержать украинскую формулу мира, — сказал Зеленский.

Министр МИД отмечает, что быстрая реакция мира на подобные жестокие атаки России является очень важным сигналом.

— Это политические вещи, которые очень важны. Когда высший орган в международных отношениях сразу, менее чем через 24 часа после происшествия, собирается для того, чтобы очень четко выразить свою политическую позицию и отношение к этому событию, — объясняет Кулеба.

Помощь энергосистеме Украины

Но параллельно с политическими решениями идут очень конкретные шаги для помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.

За последние 24 часа, можно сказать, мы ежечасно занимаемся стягиванием со всего мира энергетического оборудования.

Речь идет не только о генераторах, но и о больших вещах: трансформаторах, деталях для энергосистемы, — отмечает министр.

Признание Голодомора геноцидом

Уже 26 ноября в Украине пройдет 90-я годовщина Голодомора — страшной трагедии нашего народа, искусственно и намеренно созданной СССР.

До 24 февраля 2022 года Голодомор официально признавали геноцидом против украинцев 17 государств. В этом году к этому перечню присоединились Молдова, Ирландия и Румыния в знак уважения и солидарности с украинской нацией.

Кулеба рассказал, что в ближайшие дни мы услышим еще больше новостей об аналогичных решениях стран мира.

23 ноября во время еженедельной аудиенции Папа Римский Франциск сравнил войну России против Украины с ужасным геноцидом, который когда-то организовал Иосиф Сталин.

Читай, что рассказал Папа Римский Франциск о войне в Украине.

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