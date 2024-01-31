Будет ли мобилизация аспирантов и студентов: что известно о законопроекте №10449 — главное

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10449, согласно которому учащиеся на условиях контракта аспиранты будут подлежать призыву во время мобилизации. Читай подробнее о мобилизации аспирантов.
Предыдущая версия законопроекта исключала возможность призыва студентов профессионального, профессионально-технического образования, профессионального высшего, высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов дневной и дуальной формы обучения, а также научно-педагогических работников.
Однако обновленная и поданная в ВР версия законопроекта №10449 предусматривает, что мобилизации подлежат аспиранты, учащиеся на контрактной форме.
Однако обновленная и поданная в ВР версия законопроекта №10449 предусматривает, что мобилизации подлежат аспиранты, учащиеся на контрактной форме.
Не подлежат мобилизации в особый период студенты профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего, высшего образования, докторанты, лица, зачисленные в интернатуру, которые учатся на дневной или дуальной форме образования и получают следующий уровень.
Отсрочку от прохождения базовой военной службы получают:
Потерять отсрочку от мобилизации могут аспиранты, учащиеся на контрактной форме, а также студенты, которые получают второе высшее образование.
Раньше мы рассказывали, что нужно знать о мобилизации многодетных родителей.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.