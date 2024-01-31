Будет ли мобилизация аспирантов и студентов: что известно о законопроекте №10449 — главное

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10449, согласно которому учащиеся на условиях контракта аспиранты будут подлежать призыву во время мобилизации. Читай подробнее о мобилизации аспирантов.

Мобилизация аспирантов и студентов 2024: что известно о законопроекте 10449

Предыдущая версия законопроекта исключала возможность призыва студентов профессионального, профессионально-технического образования, профессионального высшего, высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов дневной и дуальной формы обучения, а также научно-педагогических работников.

Однако обновленная и поданная в ВР версия законопроекта №10449 предусматривает, что мобилизации подлежат аспиранты, учащиеся на контрактной форме.

Не подлежат мобилизации в особый период студенты профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего, высшего образования, докторанты, лица, зачисленные в интернатуру, которые учатся на дневной или дуальной форме образования и получают следующий уровень.

Сейчас также смотрят

Отсрочку от прохождения базовой военной службы получают:

временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

студенты до 24 лет учреждений общего среднего образования III степени, профессионального, профессионально-технического образования, профессионального высшего или высшего образования, учреждений среднего и высшего духовного образования дневной или дуальной формы обучения, интернатуры и докторантуры;

те, кто имеет право на освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;

те, кто выбрал соответствующий год для прохождения базовой военной подготовки (отсрочка не действует во время военного положения).

Читать по теме Мобилизация в Украине продлена — что нужно знать Что известно о продлении призыва на военную службу в Украине и какие есть волны мобилизации.

Потерять отсрочку от мобилизации могут аспиранты, учащиеся на контрактной форме, а также студенты, которые получают второе высшее образование.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать о мобилизации многодетных родителей.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.