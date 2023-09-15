Мобилизация многодетных родителей 2023 года: что нужно знать и были ли какие-то изменения

Мобилизация в Украине продолжается. Поэтому украинцев, у которых нет освобождения от призыва, могут мобилизовать.

Но некоторые граждане Украины, в том числе многодетные родители, имеют отсрочку от мобилизации.

Адвокат Виолета Монастырская рассказала для Фактов ICTV, как происходит мобилизация многодетных родителей и есть ли какие-то изменения в 2023 году.

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Что такое многодетная семья

Адвокат сначала объясняет, что такое многодетная семья. Супруги, состоящие в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей, являются многодетной семьей.

Также семья считается многодетной, если троих и более детей воспитывает самостоятельно мать или отец.

К тому же в состав многодетной семьи также входят дети, которые учатся на дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования до окончания учебы в учебных заведениях. Но только до 23 лет, согласно статье 1 Закона Украины Об охране детства.

Мобилизация многодетных родителей 2023

Виолета Монастырская отмечает, что в соответствии со статьей 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации на законных основаниях нельзя мобилизовать лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Среди них есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Но они могут мобилизоваться по собственному желанию и решению ВЛК.

Начальник Печерского РТЦК и СП города Киева полковник Сергей Калугин во время брифинга также подтвердил, что на законных основаниях нельзя мобилизовать лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Калугин подчеркнул, что многодетные родители имеют право на отсрочку.

Адвокат подчеркнула, что в 2023 году не вносили изменения в ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации по мобилизации многодетных родителей.

Какие документы подтверждают статус многодетной семьи

Статус многодетной семьи подтверждает соответствующее удостоверение. С этим документом дети могут получать льготы.

Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, следует обратиться:

в структурные подразделения по социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;

в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

в Центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя посредством отправки документов по почте или электронной почте.

Необходимые документы для получения удостоверения:

заявление одного из родителей для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка из многодетной семьи, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

фотография (цветная или черно-белая) размером 30×40 мм;

документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (при регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака);

копия справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет на дневной форме обучения за пределами Украины);

справка о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится на дневной форме обучения в учреждении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионально предвысшего, высшего образования);

копия свидетельства рождения детей;

копия свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);

копии страниц паспорта родителей;

копия вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Ранее мы рассказывали о мобилизации студентов 2023 года. Узнай, кто подлежит призыву по ссылке.

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