А так можно было? Законно ли вручать повестки через родственников — объяснил юрист

7 апреля Кабмин разрешил военкоматам вручать призывникам повестки вне зависимости от места их учета. Но вскоре в социальных сетях начали распространять слухи о том, якобы представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки через родственников военнообязанных при условии, что те проживают вместе.
Но действительно ли это так — объяснял адвокат Андрей Новак.
Новак отмечает, что через родственников повестки вручать не могут, поскольку это не предусмотрено ни одной нормой — ни законом, ни другим нормативно-правовым актом.
В изменениях решается вопрос лишь о том, что военкоматам будет позволено призывать и сообщать военнообязанных вне зависимости от их места пребывания на воинском учете, — говорит адвокат.
И добавляет, что изменений в том, кто и кому может вручать повестки, не произошло.
Новак рассказывает, что повестка — это документ, который выписывают на имя определенного лица. А потому она должна быть вручена лично в руки призывнику, на которой он должен поставить свою подпись или отказаться от ее получения.
По словам адвоката, возможности передавать повестки через родственников нет. Это связано с тем, что на корешке должна стоять подпись военнообязанного.
По словам адвоката, возможности передавать повестки через родственников нет. Это связано с тем, что на корешке должна стоять подпись военнообязанного.
Именно этот корешок при вручении повестки и является документом, на основании которого ТЦК будет определять, уклоняется гражданин или не уклоняется.
То есть, если родственники призывника получат повестку за него и подпишут ее, нет гарантий, что повестку передадут ему. И в случае если призывник не явится в военкомат в указанный срок, не понятно, на кого возлагать ответственность за это.
Поэтому не стоит разводить панику, поскольку никаких изменений не произошло и вручение повесток через родственников остается незаконным.
Ранее мы рассказывали, законно ли заполнять повестку прямо на улице.
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