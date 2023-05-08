А так можно было? Законно ли вручать повестки через родственников — объяснил юрист

7 апреля Кабмин разрешил военкоматам вручать призывникам повестки вне зависимости от места их учета. Но вскоре в социальных сетях начали распространять слухи о том, якобы представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки через родственников военнообязанных при условии, что те проживают вместе.

Но действительно ли это так — объяснял адвокат Андрей Новак.

Могут ли мужчинам вручать повестки через родственников

Новак отмечает, что через родственников повестки вручать не могут, поскольку это не предусмотрено ни одной нормой — ни законом, ни другим нормативно-правовым актом.

В изменениях решается вопрос лишь о том, что военкоматам будет позволено призывать и сообщать военнообязанных вне зависимости от их места пребывания на воинском учете, — говорит адвокат.

И добавляет, что изменений в том, кто и кому может вручать повестки, не произошло.

Новак рассказывает, что повестка — это документ, который выписывают на имя определенного лица. А потому она должна быть вручена лично в руки призывнику, на которой он должен поставить свою подпись или отказаться от ее получения.

По словам адвоката, возможности передавать повестки через родственников нет. Это связано с тем, что на корешке должна стоять подпись военнообязанного.

Именно этот корешок при вручении повестки и является документом, на основании которого ТЦК будет определять, уклоняется гражданин или не уклоняется.

То есть, если родственники призывника получат повестку за него и подпишут ее, нет гарантий, что повестку передадут ему. И в случае если призывник не явится в военкомат в указанный срок, не понятно, на кого возлагать ответственность за это.

Поэтому не стоит разводить панику, поскольку никаких изменений не произошло и вручение повесток через родственников остается незаконным.

Ранее мы рассказывали, законно ли заполнять повестку прямо на улице.

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