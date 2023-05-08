Война в Украине

А так можно было? Законно ли вручать повестки через родственников — объяснил юрист

Диана Просяник, редактор сайта 08 мая 2023, 15:00
повістки через родичів
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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