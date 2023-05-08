А так можна було? Чи законно вручати повістки через родичів — пояснив юрист

7 квітня Кабмін дозволив військкоматам вручати призовникам повістки незалежно від місця їхнього обліку. Та незабаром у соціальних мережах почали розповсюджувати чутки про те, нібито представники військових комісаріатів мають право вручати повістки через родичів військовозобов’язаних за умови, що ті проживають разом.

Але чи насправді це так — пояснював адвокат Андрій Новак.

Чи можуть чоловікам вручати повістки через родичів

Новак зазначає, що через родичів повістки вручати не можуть, оскільки це не передбачено жодною нормою — ні законом, ні іншим нормативно-правовим актом.

У змінах вирішується питання лише про те, що військкоматам дозволять призивати й повідомляти військовозобов‘язаних незалежно від їхнього місця перебування на військовому обліку, каже адвокат.

Та додає, що змін у тому, хто й кому може вручати повістки, не відбулося.

Новак розповідає, що повістка — це документ, який виписують на ім’я певної особи. А тому вона має бути вручена особисто в руки призовнику, на якій він повинен поставити свій підпис або ж відмовитися від її отримання.

За словами адвоката, можливості передавати повістки через родичів немає. Це пов’язано з тим, що на корінці має стояти підпис військовозобов’язаного.

Саме цей корінець під час вручення повістки і є документом, на підставі якого ТЦК визначатиме, ухиляється громадянин чи не ухиляється.

Тобто, якщо родичі призовника отримають повістку за нього і підпишуть її, немає гарантій, що повістку передадуть йому. І у разі якщо призовник не з’явиться у військкомат у зазначений термін, не зрозуміло, на кого покладати відповідальність за це.

Тому не варто розводити паніку, оскільки ніяких змін не відбулося і вручення повісток через родичів залишається незаконним.

Раніше ми розповідали, чи законно заповнювати повістку прямо на вулиці.

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