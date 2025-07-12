Обстрел Черновцов в очередной раз доказывает — враг не только не оставляет свои глобальные захватнические планы, но и продолжает следовать тактике террора.

В городе в результате атаки 12 июля есть погибшие, тяжело ранены, а также фиксируются разрушения. Подробности читай в материале.

Обстрел Черновцов сегодня: что известно

Руководитель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что россияне выпустили на рассвете по области четыре Шахеда и одну ракету.

В результате погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Мои глубокие соболезнования родным и близким…

Еще четыре человека — тяжелораненые, за жизнь которых борются врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии.

Также 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им уже была оказана медицинская помощь на месте.

Относительно разрушений: известно о повреждении домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

Как сообщает ГСЧС Украины, пожары возникли на трех локациях. Спасателям уже удалось их ликвидировать.

В жилом секторе спасатели провели эвакуацию жильцов домов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В настоящее время на местах работают все профильные службы. Руслан Запаранюк призвал горожан не приближаться к соответствующим локациям, поскольку это может быть опасно.

Также глава ОВА напомнил, чтобы буковинцы не забывали в случае объявления воздушной тревоги — немедленно направляться в ближайшее укрытие.

Обстрел Черновцов: фото

Впервые по Черновцам: россияне ударили по городу, есть погибшие и раненые / 13 Фотографий

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