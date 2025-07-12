Для тебя Война в Украине

Впервые по Черновцам: россияне ударили по городу, есть погибшие и раненые

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 12 июля 2025, 09:45
обстрел Черновцов
Фото ГСЧС/Facebook

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