Фото ГСЧС/Facebook Обстрел Черновцов в очередной раз доказывает — враг не только не оставляет свои глобальные захватнические планы, но и продолжает следовать тактике террора. В городе в результате атаки 12 июля есть погибшие, тяжело ранены, а также фиксируются разрушения. Подробности читай в материале. Обстрел Черновцов сегодня: что известно Руководитель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что россияне выпустили на рассвете по области четыре Шахеда и одну ракету.В результате погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким… Еще четыре человека — тяжелораненые, за жизнь которых борются врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. Также 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им уже была оказана медицинская помощь на месте. Читать по теме Ему был год и два месяца: россияне убили маленького мальчика на Херсонщине Детские игрушки, разбросанные взрывной волной, теперь немые свидетели очередного кровавого преступления российских оккупантов. Относительно разрушений: известно о повреждении домов, магазинов, административных зданий и автомобилей. Как сообщает ГСЧС Украины, пожары возникли на трех локациях. Спасателям уже удалось их ликвидировать. В жилом секторе спасатели провели эвакуацию жильцов домов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и передали медикам для дальнейшей госпитализации. В настоящее время на местах работают все профильные службы. Руслан Запаранюк призвал горожан не приближаться к соответствующим локациям, поскольку это может быть опасно. Также глава ОВА напомнил, чтобы буковинцы не забывали в случае объявления воздушной тревоги — немедленно направляться в ближайшее укрытие. Обстрел Черновцов: фото Впервые по Черновцам: россияне ударили по городу, есть погибшие и раненые / 13 Фотографий А если хочешь знать, что происходит на фронте, тогда читай главное — о гонках с буханками возле Лимана и дроны из 10 кг тротила. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Черновцы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter