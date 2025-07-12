Обстріл Чернівців вкотре доводить — ворог не тільки не полишає свої глобальні загарбницькі плани, але й далі дотримується тактики терору.

У місті внаслідок атаки 12 липня — є загиблі, тяжко поранені, а також фіксуються руйнування. Деталі читай у матеріалі.

Обстріл Чернівців сьогодні: що відомо

Очільник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк повідомив, що росіяни випустили на світанку по області чотири Шахеди та одну ракету.

Внаслідок цього загинуло дві особи — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Мої глибокі співчуття рідним і близьким…

Ще чотири особи — важкопоранені, за життя яких наразі борються лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані.

Також 10 людей дістали легкі тілесні ушкодження. Їм уже надали медичну допомогу на місці.

Щодо руйнувань: відомо про пошкодження будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Як повідомляє ДСНС України, пожежі виникли на трьох локаціях. Рятувальникам вже вдалося їх ліквідувати.

У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців будинків, надали першу медичну допомогу постраждалим та передали їх медикам для подальшої госпіталізації.

Наразі на місцях працюють усі профільні служби. Руслан Запаранюк закликав містян не наближатися до відповідних локацій, оскільки це може бути небезпечно.

Також очільник ОВА нагадав, щоб буковинці не забували разі оголошення повітряної тривоги — негайно прямувати в найближче укриття!

Обстріл Чернівців: фото

Уперше по Чернівцях: росіяни вдарили по місту, є загиблі і поранені / 13 Фотографій

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