Для тебе Війна в Україні

Уперше по Чернівцях: росіяни вдарили по місту, є загиблі і поранені

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 12 Липня 2025, 09:45
обстріл Чернівців
Фото ДСНС/Facebook

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