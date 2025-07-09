Російські військові цинічно обірвали життя однорічного Дмитрика в селі Правдине на Херсонщині.

Малюк, якому було лише рік і два місяці, став жертвою атаки ворожого ударного дрона по житловому будинку.

Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Цей безжальний акт тероризму викликав глибокий біль та непередаване обурення по всій Україні.

Страшна подія розгорнулася вдень, коли Дмитрик перебував удома зі своєю прабабусею.

Йому був рік і два місяці: росіяни вбили маленького хлопчика на Херсонщині / 3 Фотографії

Вибухова хвиля розкидала його дитячі іграшки, що ще мить тому були символом безтурботного дитинства.

Тепер ці іграшки – німі свідки чергового кривавого злочину російських окупантів.

Словами неможливо передати всю глибину горя, яке охопило родину хлопчика та всю країну. Це непоправна втрата невинного життя, що лише починало свій шлях.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині загиблого малюка.

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