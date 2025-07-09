Для тебе Війна в Україні

Йому був рік і два місяці: росіяни вбили маленького хлопчика на Херсонщині

Марія Дзюба, редакторка сайту 09 Липня 2025, 18:36
Йому був рік і два місяці: росіяни вбили маленького хлопчика на Херсонщині

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