Число погибших растет: что известно о российских обстрелах Херсона 5 февраля

Прошло уже больше года со дня освобождения Херсона от российских захватчиков. Однако оккупанты продолжают уничтожать город, но теперь не изнутри, а на расстоянии и беспощадно обстреливают мирных херсонцев. 5 февраля Херсонская областная прокуратура сообщила, что враг совершил обстрел Херсона.

Обстрел Херсона — что известно

По данным следствия областной прокуратуры, 5 февраля город в очередной раз оказался под вражеским артиллерийским огнем.

Сначала под прицелом окупантов оказался легковой автомобиль, который в результате взрыва снарядов загорелся. После того, как удалось ликвидировать огонь, спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин 45 и 50 лет.

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Через пять минут после сообщения о жертвах обстрела, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что стало известно еще об одной погибшей. Ею оказалась 66-летняя женщина, находившаяся во время российских артиллерийских обстрелов на улице. Погибшая получила несовместимые с жизнью ранения.

Мои соболезнования родным и близким погибшей, — написал глава Херсонской ОВА.

Впоследствии глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о четвертом погибшем в результате российских обстрелов. 60-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также известно, что ранения получил 24-летний херсонец. Его доставили в больницу с взрывной травмой.

Херсонская областная прокуратура заявила, что в настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

А пока идет документирование последствий вражеских обстрелов, читай, какая ситуация на фронте и как сегодня изменилась карта боевых действий.

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Фото: Херсонская областная прокуратура

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