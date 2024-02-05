Кількість загиблих зростає: що відомо про російський обстріл Херсона 5 лютого

Минув вже понад рік з дня звільнення Херсона від російських загарбників. Проте окупанти продовжують нищити місто, але тепер не зсередини, а на відстані й нещадно обстрілюють мирних херсонців. 5 лютого Херсонська обласна прокуратура повідомила про обстріл Херсона.

Обстріл Херсона — що відомо

За даними слідства обласної прокуратури, 5 лютого місто вкотре опинилось під ворожим артилерійським вогнем.

Спершу під прицілом окупантів опинився легковий автомобіль, який внаслідок вибуху снарядів загорівся. Після того, як вдалось приборкати вогонь, рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків 45 і 50 років.

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За п’ять хвилин після повідомлення про жертв обстрілу, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що стало відомо ще про одну загиблу. Нею виявилась 66-річна жінка, яка перебувала під час російського артилерійського обстрілу на вулиці. Загибла дістала несумісні із життям поранення.

Мої співчуття рідним та близьким загиблої, — написав очільник Херсонської ОВА.

Згодом очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про четвертого загиблого внаслідок російського обстрілу. 60-річний чоловік дістав поранення, які були несумісні з життям.

Також відомо, що поранення дістав 24-річний херсонець. Наразі його доставили до лікарні з вибуховою травмою.

Херсонська обласна прокуратура заявила, що наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

А поки триває документування наслідків ворожих обстрілів, читай, яка ситуація на фронті та як сьогодні змінилась карта бойових дій.

Також раніше ми розповідали, як у Херсоні діти через постійний стрес борються з розладами мовлення.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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