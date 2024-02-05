Карта бойових дій 5 лютого 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 5 лютого 2024 стала невіддільною частиною нашого життя. Ми відкриваємо її, коли хочемо більше дізнатися про те, що відбувається на фронті, бачимо її з екранів телевізорів у новинних сюжетах чи в інтернеті на різних детальних оглядах.

Завдяки цій карті ми розуміємо, якими силами наші захисники стримують лінію фронту та не дають їй просунутися у глиб нашої країни. Ми маємо підтримувати наших захисників та допомагати їм, щоб вони могли успішно виконувати свої завдання.

А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що президент Росії Володимир Путін продовжує стикатися з дилемою авторитарного режиму, через що його авторитарний режим систематично перешкоджає йому отримувати точну інформацію про військово-політичні реалії в Росії. Також російські війська ведуть наступ у районі Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили відбито три атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито чотири атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив три безрезультатні штурмові дії.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу противника.

Окупанти посилили обстріли Авдіївки. Раніше ми розповідали про те, як тримається Авдіївка під ворожими авіаударами.

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