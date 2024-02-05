Карта бойових дій 5 лютого 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 5 лютого 2024 стала невіддільною частиною нашого життя. Ми відкриваємо її, коли хочемо більше дізнатися про те, що відбувається на фронті, бачимо її з екранів телевізорів у новинних сюжетах чи в інтернеті на різних детальних оглядах.
Завдяки цій карті ми розуміємо, якими силами наші захисники стримують лінію фронту та не дають їй просунутися у глиб нашої країни. Ми маємо підтримувати наших захисників та допомагати їм, щоб вони могли успішно виконувати свої завдання.
А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що президент Росії Володимир Путін продовжує стикатися з дилемою авторитарного режиму, через що його авторитарний режим систематично перешкоджає йому отримувати точну інформацію про військово-політичні реалії в Росії. Також російські війська ведуть наступ у районі Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу противника.
Окупанти посилили обстріли Авдіївки. Раніше ми розповідали про те, як тримається Авдіївка під ворожими авіаударами.
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