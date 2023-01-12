Оккупанты били даже по своим! Нацгвардейцы раскрыли факты по освобождению Херсонской области

Восемь месяцев ужасов оккупации. Обыски, сознательное уничтожение продовольственных запасов, моральные и физические издевательства — все это сейчас забывают жители освобожденной Качкаровки Херсонской области.

В основном работали по зданиям, в которых они сидели как снайпера, и туда в основном стреляли из тяжелого оружия. Заходили мы быстро и аккуратно, понимая, что могут быть сюрпризы для нас, — говорит военнослужащий Нацгвардии Дмитрий.

Даже сейчас село разминировано частично, а обстрелы не утихают. До ближайших позиций россиян всего несколько километров, и это уже не аргумент для местных жителей, люди возвращаются в родные дома и свободную жизнь.

— Мы знаем, что идет война, пока Украина наша не будет очищена, мы свободно себя чувствовать не будем, мы за Украину, за солдат, которые пришли нас спасать, — говорит местная жительница Тамара Мельник.

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Обстреливать Качкаровку, как и другие освобожденные деревни, кремлевские солдаты не прекращают. С временно оккупированного левого берега непрерывно летит вражеское железо.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как сейчас выглядит деоккупированная Миролюбовка Херсонской области.